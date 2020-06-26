【新冠肺炎】演出業協會批入座人數減半無法支撐生計　促當局檢視安排

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊各行業，演出業協會指，康文署早前規定觀眾入座人數不能逾場館人數一半，嚴重影響入場人次，亦令業界無法支撐演出活動，打擊從業員工作及生計；而重開場館時亦無諮詢業界，將令未來舉辦演唱會活動更難，間接令逾萬名從業員失業會，促請政府快提出補救措施，檢視有關安排，盼令從業員盡快開工。

演出業協會表示，今年4月初獲行政長官林鄭月娥接見，表達演出業界受新冠肺炎疫情的嚴重影響，並一直與康文署商討演出業界的臨時紓困措施，終獲同意推出短期安排，包括下調上繳予政府的票務分紅為期24個月，減輕業界經營負擔，盡快啟動演唱會項目等。

協會稱，署方早前於重開場館前沒有諮詢業界，更提出入座人數減半規定，場地將無法支撐演出活動，嚴重影響入場人次，不單無助業界安排演出及讓從業員開工，更難讓行業在疫情下重新起步，間接令過萬名從業員失去工作機會。

發言人稱，演出業面對「超級寒冬期」及存活危機，業界於疫情紓緩下，非常希望盡快籌備表演，以振興市道、創造就業；強調只有盡快在合理環境下恢復正常運作及全面復工，才能確保業界從業員生計，要求與當局會面解釋業界運作，盼政府盡快提出補救措施，予從業員盡快開工。

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責任編輯：陳正怡