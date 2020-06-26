大熱激光去斑留意副作用　皮膚科醫生：有機會反黑或反白

▲ 色斑的形成各有原因，想知是否適合做手術宜請教醫生的專業意見。

面上長有色斑，每每照鏡時恨不得它們馬上消失。其實現時有眾多方法可有效打走色斑，不過皮膚專科醫生指出，色斑有其複雜性，尤其是棘手的賀爾蒙斑，應找專業的醫護人員處理，胡亂找坊間店舖去斑，隨時弄巧反拙。

色斑形成原因多

皮膚科專科醫生侯鈞翔指老化過程中，無可避免會出現色斑，尤其是亞洲人最常見，它的形成受以下因素影響：年紀、家族史、紫外綫刺激及賀爾蒙分泌。常見黑斑類別包括：

雀斑：生長於最淺層皮膚，淺啡點常出現於兩頰及鼻樑，夏天尤其明顯。

色斑：可出現於整個面部，在日曬位置尤為明顯。

太陽斑：兩顴骨位置的圓形斑，除以上的年紀、紫外綫因素，也與皮膚老化有關，皮膚下層缺乏支撑點從而令太陽斑不斷衍生，屬於深層斑點。

角化斑：呈凸起的黑斑，廣東人俗稱為「烏蠅屎」或「壽癦」，可長滿全面，過往多見年長人士，但現今年青人也為數不少，與環境污染、紫外綫有關。

賀爾蒙斑：亞洲人最頭痛及棘手的一種斑，皮膚與血管產生互動從而出現一個發炎機制引致。它也可與女性賀爾蒙有關，如服用避孕藥、生產後的婦女，此斑常會密集出現。

▲ 皮膚科專科醫生侯鈞翔指出，色素產生可減低UV對人體的傷害，但它在臉上呈現十分礙眼。（經濟日報資料庫）

部分有家族傾向

紫外綫分為UVA及UVB，前者會令人產生色素和皮膚老化；後者易令人曬傷，皮下的基因突變。兩者都對色素產生刺激作用，因此曬太陽要適可而止。

另外，環境污染可令色斑增加，而部分賀爾蒙斑與情緒困擾有關。侯醫生說：

色斑在家族史上也有一個傾向性，父母有子女亦有一定的機會，有一小撮的基因組別與賀爾蒙斑有關。

去斑3大方法

激光：以光學原理，打入皮膚內以選擇性溶解色素，「專注地」把色素打走，亞洲人的色素射頻由500至1,000納米。激光打進皮膚內能與色素產生互動，因着光學的物理反應，令色素分散，從皮膚淋巴溶解並帶走。

Pico皮秒激光及Q制式激光，是近年流行處理色斑的方法，原理是以激光產生短速和高能量脈衝，作出選擇性光溶解色素。C02則以二氧化碳激光做一個精準的切除，微細至0.1mm的切割也可，使切除部位周遭組織傷害更少。這方法多處理凸起的角化斑、「壽癦」和痣等。

▲ 無論是保護皮膚及防皮膚癌上，醫學界都不主張暴曬。（Getty Images）

但侯醫生謂，由於亞洲人出現色斑的原因複雜，使用這兩方法有可能會產生反彈的副作用，愈打愈黑。另一可能副作用是反黑，在皮膚上遺留黑色印，達不到美容效果。最不理想的情況是反白，因高脈衝可將色素細胞殺死，永久地不能產生色素，以致所打的位置留下永久性白印。

彩光：利用射頻的光束射落皮膚，來溶解色素。

外塗：有甘草成分藥膏，把色素母細胞產生色素的過程遏止，減少色素分泌。氨基酸也可把氧化功能推走，近年有口服藥物去處理色斑及棘手的賀爾蒙斑，如傅明酸已有穩定效果，甚至是一些口服抗色素和抗氧化的植物提煉，對色斑均有明顯幫助。

▲ 平日要做足防曬，但勿一味追求高度數的防曬產品，SPF30至SPF50已足夠。（iStock）

無論使用哪種方法，醫生在臨床上都會分清是哪種色斑，如會用活氏鏡把色斑深層及形狀作仔細觀察，作出針對性治療。另外，也會考慮病人的傷口是否較難癒合等。而處理複雜的賀爾蒙斑，或不能採取單一方法，多管齊下方能穩定色斑情況。所以巿面有平價打斑作招徠，巿民宜小心選擇。

撰文：周美好