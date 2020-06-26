海關展5個月打擊跨境走私行動　檢逾6600萬元違禁品拘196人

▲ 部分藏於多箱蔬菜之間的懷疑未列艙單廁紙。(新聞處)

香港海關於今年1月25日至昨日（25日）一連五個月進行代號「破浪II」的專項執法行動，重點打擊利用跨境貨車走私違禁品的活動，共檢獲市值逾6600萬元的各類走私貨物及違禁品，並拘捕196人，包括188名男子及8名女子，年齡介乎24至70歲 。



行動中，海關人員在各陸路邊境管制站共偵破212宗涉及跨境貨車的走私案件，檢獲各類型懷疑走私貨物及違禁品，包括約59公斤毒品（主要為可卡因、冰毒、海洛英和氯胺酮）、超過150萬支未完稅香煙及雪茄、約1萬支沒有有效進口許可證含尼古丁的電子煙煙油、大批冒牌貨物（包括衣服、皮具、鞋、手表及手提電話配件）及侵權電影光碟。此外，亦檢獲約400公斤沒有許可證情況下進口的食米、約4.9萬件附有虛假產地來源的健康食品，以及約4,000卷未列艙單廁紙。

▲ 部分檢獲的懷疑冒牌貨物。(新聞處)



不法分子為逃避海關人員的查驗，除了將走私貨物混雜一般貨物以作掩飾或將違禁品收藏於貨車隱蔽處外，更以層出不窮的手法以圖瞞騙執法人員。行動期間，海關人員揭發利用各式器具收藏毒品的方法，包括利用空心金屬機械零件、飲水機、火鍋爐及膠水管等。另外，亦有不法分子將毒品藏於挖空的書籍內頁中、黏合於紙皮箱的夾層內，或夾藏於露營睡袋及咕𠱸內。跟進調查上述案件後，海關人員再於市內檢獲約3.5克懷疑含第一部毒藥的藥劑製品、約5,000支懷疑未完稅香煙及約4.7萬件懷疑侵權物品。

▲ 部分檢獲懷疑沒有有效進口許可證含尼古丁的電子煙煙油。(新聞處)





此外，海關亦首次偵破一宗利用陸路快遞包裹渠道走私大量現金的案件，檢獲折合約210萬港元的歐元紙幣。海關正在調查案中未有申報的現金是否與其他犯罪活動及清洗黑錢罪行有關。

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責任編輯：蘇文軒