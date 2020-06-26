【佳節思親】單親媽日做兩份工養家捱到病　兒子憶母端午病逝想念媽媽糭味道

▲ 有單親媽媽日做兩份工養大兒子，結果捱到病，兒子憶母親端午病逝，更想念媽媽糭的味道。

每年媽咪都整好多糭，真係端午食到中秋，有段日子食到懷疑人生，不過我有位朋友偏偏反其道而行，每到端午前後一定問：「Auntie有冇包糭呀？可唔可以留兩三隻畀我？」

得得得，我畀夠10隻你！

某年端午節食完飯，我媽咪塞咗兩大袋糭畀我，由於一早答應同呢位朋友夜啲出去飲嘢，所以我千萬個唔願意咁拎住兩袋糭出去。

「蘭桂芳？」

我：「唔喇！柒呀！荃灣吖，楊屋道有啲bar冇乜人㗎！」

結果兩條友喺荃灣楊屋道酒吧飲嘢，開頭好地地，後來佢飲多兩杯就開始失控：「好掛住媽媽。」

講講下，男人老狗竟然喊咗。

面對兩袋糭，仲有一個喊到收唔到聲嘅男人，我再次慶幸冇出去蘭桂芳。

我朋友好細個已經冇咗爸爸，所以佢媽媽長期做兩份工養大佢，一份係快餐店洗碗，一份係嗰啲洗衣工場，都係時薪形式，總之佢媽媽係keep住每日做十幾個鐘。

兩母子有輪公屋，但你知香港啲公屋係輪好耐，所以佢哋有段時間住過家維邨對面嗰啲舊樓劏房。據佢所講，劏房環境已經比細個嗰陣好好多，兩母子最惡劣試過住一啲類似籠屋板間房嘅地方，有道友會無啦啦瞓喺條走廊，每日又會見到啲「鄰居」因為爭共用嘅廚房同廁所而嘈交，總之問題天天都多。

住嘅地方同當時讀嘅小學有一段距離，經濟條件又唔好，所以佢冇坐任何保姆車或者交通工具，佢媽媽每朝都會陪佢行好遠嘅路返學校，細細個唔識咁多嘢，會羨慕人哋一放學就喺門口上保姆車，佢曾經問過媽媽：「點解我冇得坐車嘅？」

佢記得媽媽答：「我哋行路咪仲開心，可以睇好多風景。」

後來漸漸長大，佢意識到自己同其他小朋友嘅屋企環境有好大分別，印象最深刻一次係啱啱升F.1，住得近屋企嘅同學會返屋企食飯，住得遠嘅就會成班人去附近茶餐廳食，而佢雖然住得遠，不過冇錢去茶記，只會喺屋企拎啲白麵包返學，再坐喺公園長凳自己食，咁始終F.1嘅小朋友仲係好細個，有一位同學真係笑佢連飯盒都冇錢食，難得嘅係我朋友完全唔在意，佢只著眼於每日見住媽媽做十幾個鐘，一年365日都冇休息，明明病緊都照捱，所以佢答應自己要努力讀書，賺錢養阿媽。

我朋友F.3已經識得喺惠康貼張紙幫人補習，唔知有冇人記得，以前惠康係有個notice board畀人任貼廣告，最多人貼就係幫人補習嘅廣告，好多中學生大學生都會喺嗰度貼張紙搵學生，咁佢起碼唔使問媽媽拎零用錢，讀到預科同大學嗰陣，佢更加搵埋part time做，後來終於輪到公屋喇，只係媽媽享受到嘅時間並唔多，因為當時媽媽有病，身體好瘦好弱。

佢出嚟社會第一份工係做一間搞event搞talk嘅公司，經常性要飛，不過人工算好好，有次佢出trip去完日本買咗啲草餅返嚟，媽媽勁鍾意食，仲不停問︰「日本係點㗎？係咪好靚㗎？」

「好靚好乾淨㗎！我請你去日本旅行好冇？」

佢記得媽媽當時好開心，猛咁話自己大鄉里，成世人冇坐過飛機，唔知會唔會好驚，但又好想個仔帶佢去見識下。

好可惜，等唔到。

佢媽媽走嗰日係端午節，佢記得公司當年有組隊玩龍舟活動，但由於媽媽嗰幾日身體狀況好差，所以佢冇出席，幸好公司同事全部體諒同埋support。

識咗佢之後，呢條友每年端午都搵我出嚟飲嘢，佢怕自己屈喺屋企會好掛住媽媽。

當年佢喺酒吧崩潰，我將一袋糭畀咗佢：「咪喊啦，我阿媽叫我畀你㗎，媽媽糭，畀唔畀面先？」

我朋友成袋拎咗返屋企，即晚就打返畀我：「食完你阿媽啲糭，我更加掛住自己媽媽，當年上咗公屋之後，媽媽有一年都包過糭，雖然入面啲料唔名貴，不過好好食，食你阿媽啲糭就諗起當年嘅味道，我好想請媽媽去日本，由細到大佢都好辛苦，自己唔食都畀我食，捱到好多病痛……」

其實當年嗰袋糭，我媽咪唔係畀佢，純粹我亂作，只係想有人分擔下，順便安撫下佢情緒，估唔到之後每一年，呢位朋友都追住要食我阿媽包嘅糭。

佢而家事業有成，結埋婚做埋老豆，端午節唔會再搵我出去飲嘢喇，但有一樣嘢始終風雨不改，就係拎我阿媽啲糭，頭先仲特登揸車入嚟屯門問我拎。

「你媽媽啲糭嘅感覺同味道，出面真係買唔到。」

好啦！我喺自己屋企隔空陪佢食啦！

文章獲「辦公室日報」授權轉載。

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