【回本放題】酒樓推60分鐘午市點心放題每位$68　任食乳鴿+雞湯花膠米線等55款菜色

▲ 位於佐敦的酒樓推$68午市點心放題，非常抵食！（相片由酒樓提供）

位於佐敦的神燈海鮮酒家主打精緻中菜，將於7月2日起舉行一個月的期間限定60分鐘午市點心放題，每位只需$68，即可任嘆各種高質點心與中式美饌，款式多達55款，十分容易便回本！

▲ 紅燒乳鴿，原價$88／隻（相片由酒樓提供）

點心放題的點心都是即叫即蒸，除了經典的蝦餃、燒賣同鼓油皇煎腸粉，為大家特別推介幾款必食及回本性極高的點心，讓大家在有限的時間內食盡高質食物！

▲ 鮮茄龍蝦湯粒粒泡飯，原價$168／窩（相片由酒樓提供）

頭3位必點菜色是濃雞湯花膠米線 、鮮茄龍蝦湯粒粒泡飯 （原價$168/窩） 以及原隻紅燒乳鴿 （原價$88/隻），全部盡顯師傅精湛的廚藝功架。

花膠低脂養顏，相信受女士們愛戴。至於紅燒乳鴿，大廚以秘製釀煮多年的滷水汁浸煮乳鴿，為了讓品質保持，更是即叫即燒，保留肉汁，令人回味無窮！

▲ 濃雞湯花膠米線，原價$88／碗（相片由酒樓提供）

除此之外，酒樓還有可愛動物造型的點心，包括豬仔叉燒包、金沙熊貓包及黃金奶皇箭豬包，打卡一流！

▲ 可愛造型蒸炸包點（相片由酒樓提供）

$68午市放題詳情：

「上班食好啲」星期一至五：$68／位 （60分鐘）

「加時慢慢歎」星期六、日及公眾假期：$98／位 （90分鐘）

＊免收加一服務費及醬油費，茶錢$10／位

推廣期：2020年7月2日至7月31日

供應時間：上午11時半至下午3時（最後下單：下午2時，下午3時前離座）

地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓

查詢及訂座：2866 6177 / 2866 6292

WhatsApp訂座：5122 0046

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責任編輯：王芷瑩