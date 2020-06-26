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速龍小隊沒展示編號覆核續訊　官質疑代號增加辨別身分難度

社會 19:34 2020/06/26

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（經濟日報資料圖片）

去年6.12警方於金鐘驅散示威者期間，警方速龍小隊隊員沒有展示編號，前拔萃女書院教師楊子俊、香港記者協會等早前分別入稟申請司法覆核質疑有關做法，5宗申請今（26日）午於高等法院續訊。法官質疑警員行使職權時，為何要使用代號，去增加辨別身份的難度。律政司一方回應指，警員應對罪犯時，某些情況下洩露身分或構成危險。各方陳詞完畢，法官押後作書面裁決。

5宗司法覆核案件早前一併於高等法院展開聆訊，申請人包括陳基裘、郭卓堅及青年新政召集人梁頌恆、前拔萃女書院教師楊子俊、陳恭信、魯湛思和吳康聯，以及香港記者協會；答辯人為警務處處長、保安局長及律政司司長。

聆訊今午續訊時，法官向律政司一方提出質疑，指警員在執勤時行使警權，為何要使用代號匿名，使公眾識別警員身份時，被添上重重困難。代表律政司的資深大律師杜淦堃回應指，警員工作帶有風險，例如可能會遭人「起底」。

法官續指，除「起底」以外，似乎沒有任何理由去正當化匿名，但本次聆訊所指事件發生於去年6月12日，當時「起底」情況應該未普遍，而且如果「起底」屬於正當理由，司法人員豈不是亦有匿名需要。

杜回應指，「起底」的情況早在去年以前已存在，而且警員要應對罪犯，在某些情況下身份洩露或構成危險。
代表前拔萃女書院教師楊子俊及陳基裘的資深大律師李柱銘，今午回應律政司一方的陳詞時，指根據警方文件，速龍小隊所穿的隊服，是考慮到應對2016年暴動時，原制服的保護性不足而新購入，所以速龍小隊隊服上沒有警員編號，與杜所指的「起底」因素無關。

李又指，其後速龍小隊於去年11月起，執勤時改為展示行動呼號，反而增加了辨識難度，因為市民須額外記下日期及地點，才可以向警方確認警員身份，而不像警員編號般是每名警員獨有。

代表香港記者協會的資深大律師戴啟思回應時，補充現時的投訴警察課並未能獨立地調查，雖然亦可以向監警會投訴，但監警會卻沒有處理投訴的實質職能；代表陳恭信、魯湛思和吳康聯的資深大律師潘熙亦指出，陳於去年8月曾遭防暴警以警棍施襲，但警察投訴課調查後，卻表示未能確認警員身份。各方陳詞完畢，法官押後作書面判決。

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記者：王仁昌

請願示威 司法覆核 律政司

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