疫下網上教學效果成疑　學校可自行決定採用TSA材料檢視

▲ 全港學校在疫情下停課4個多月，學界普遍採用網上教學，惟效果成疑。（資料圖片）

全港學校停課4個多月，學界普遍實施網上教學，惟效果成疑。原訂4至6月舉行的全港性系統評估（TSA）因應疫情停課而停辦，教育局表示，相關評估材料會整合為紙本及暑假前後兩個時段使用的網上版，學校可按校本情況自行決定是否及如何採用，另委託考評局進行問卷調查，了解停課期間的學生學習情況。教育局強調只會獲得整體表現分析，不會收到可辨別個別學校或學生身分的評估資料。

教育局助理秘書長（評估及支援）楊博文今日（26日）在「局中人語」發表文章，指教育局於2月公布停辦原訂4至6月舉行的TSA，有關評估材料當時已備妥，經諮詢業界意見後，決定委託考評局及香港教育城整合相關材料，輔以問卷調查，讓學校、家長和局方了解停課期間校本「停課不停學」安排，對中小學生中、英、數基本能力的影響，學校亦可因應學生表現，檢討及調整對學生的支援及輔導措施。

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教局指，評估材料涵蓋小三、小六及中三級的語文科（閱讀、聆聽及寫作）及數學科，為照顧不同校情及需要，考評局及教城會為學校提供紙本版及兩個時段的網上版供學校選用，「時段一」為下周一（29日）至7月31日，「時段二」為下學年開學後約9至10月。

局方指，選用紙本的學校可按評卷參考自行批改評估材料；使用網上版的學校可獲得即時回饋，並由9月初至12月獲得考評局提供的「參與學校層面」及「整體參與學校層面」在各道題目及相應基本能力點的答對率，以及相關質性化表現回饋的整體學校表現分析。

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教育局又委託考評局進行「學生學習情況問卷調查」，涵蓋影響學校、教師策劃停課期間學生學習活動的因素、學生及家長背景資料、因疫情停課期間學生學習與生活的相關問題、停課前後學生學習與生活的比較等，調查結果將用於教育局制訂政策措施。

教育局表示，只會獲得由考評局匯報有關安排整體表現分析，並不會收到任何可辨別個別學校或學生身分的評估資料；問卷調查方面，教育局只會在整體層面了解在疫情停課下各種教育資源運用的情況，不會獲得可辨識個別學校、教師、家長或學生的資料，盼教育界積極參與。

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責任編輯：馮琪雅