【叱吒錶壇】94歲鐘錶大王孫秉樞靠芝柏雷達錶成名　退而不休堅持每日游水再處理公務

▲ 94歲鐘錶大王孫秉樞退而不休，堅持做到老學到老。

將於下月踏入95歲的孫秉樞博士，在錶壇縱橫60多年，人稱「鐘錶大王」，過去一直在商場上衝鋒陷陣，如今雖退下火線，將鐘錶生意交予兩個兒子，但孫博士依然退而不休，每日如常回辦公室了解業務情況，還要閱讀８份報紙。原來他多年來不論身處商場或家庭中，都謹記兩句座右銘︰「做到老時學到老，得寬懷處且寬懷。」

▲ 雖然早就退休，但孫博士仍堅持每天回辦公室處理簡單公務。（湯炳強攝）

年屆鮐背之年的孫秉樞博士，跟筆者想像的九旬老人模樣有點出入，不但精神奕奕，腰板比年青人還要挺得直，態度溫文爾雅，說話卻風趣幽默，說得起勁時更是七情上面，用上一個火紅色手機殼是潮人追捧的潮牌「SUPREME」，可見這位老人家的確是個非一般的「90後」。

事業有成全靠食腦

孫博士年青的時候因為機緣巧合，加入了著名的太平洋行鐘錶部。1954年，當時只有29歲的他對鐘錶毫無認識，入職後卻被委以重任，負責為公司推銷兩個當時知名度一般的瑞士腕錶品牌，提起這段歷史，孫博士仍然津津樂道︰

Girard-Perregaux當時中文名叫『芝拿栢利高』，而Rado則叫『麗都』，舖家們都認為名字不吉利而不願入貨。『芝拿栢利高』讀音似『豬油馬拉糕』，吃一件就可口，多吃就會滯；至於『麗都』聽落似利刀，因此都不受歡迎。

▲ 為宣傳芝柏表，1961年孫博士想到冠名贊助Miss Universe之香港小姐選美，為業界開創先河。（受訪者提供）

孫博士絞盡腦汁決定要為品牌改名，於是他將Girard-Perregaux標誌上的「GP」譯作「芝柏」，取其「如芝蘭之美，似松柏之堅」，還大膽冠名贊助1961年在香港舉行的的世界小姐選舉，將名錶與美人掛鉤，成為品牌贊助活動的先驅者。

▲ 孫博士手上戴的Patek Philippe鑲鑽機械錶，原來極具意義︰「陳鵬飛先生（已故歌手陳百強父親）是我認識多年的老友，他後來經營金寶錶行成為Patek Philippe的零售商之一，6年前我看中了這隻錶，便請他幫我找，現在就成了我對他的紀念。」（湯炳強攝）

Rado讀音跟Radar相似，而當時正盛行雷達，是高科技的象徵，就如今天的衛星一樣，於是起名「雷達」。孫博士更在接近農曆新年的時候，創作出「一雷天下響，發達無限量」的口號，結果令手錶大賣，成功扭轉劣勢，證明孫博士是個食腦之人，他亦自言這是人生中最引以為傲的其中一件事。

堅持每朝游泳

及後孫博士擁有自己的公司，成為首個引入日本腕錶品牌Citizen星辰錶的鐘錶商，當上星辰的本港代理長達數十年，向來食腦的他為本港的鐘錶業引進了不少新思維，更經常成為業界佳話。

▲ 3年前香港鐘錶業總會70周年的時候，製作了這本《荏苒時光》的紀念特列，孫博士身為名譽會長，書內亦有關於他的介紹。（湯炳強攝）

除了孫博士的成功營商之道，相信大家最有興趣是聽他談養生，那就要從50年前開始說起。當時孫博士的事業如日中天，應酬多又缺乏運動，由於已經人到中年，他心想再繼續下去一定會積出病來。於是在好友安子介的鼓勵下開始每朝跳繩，後來則改為打網球及游泳，他說︰

每朝做完運動出一身汗，然後沖涼再吃個簡單早餐，例如一件多士，我就會整日都很精神。這習慣已經維持了幾十年，不過這3年因為有脊椎神經痛問題，已經沒有打波了。

了解天下事

孫博士現在過著「半退休」的生活，因為他每日仍如常7時起床，然後外出運動後再回公司處理一些簡單事務。他更依然心繫香港鐘錶業界，當上香港鐘錶業總會名譽會長，積極參與業界的活動。

▲ 「世事無窮做到老時學到老，人生有幾得寬懷處且寬懷」是孫博士的人生態度，他特別請書法家為他寫了此22個大字掛於辦公室。（湯炳強攝）

更叫人驚訝的是，這位九旬老人家依然喜歡看電影和電視節目，每日更要看8份報紙，晚上約12時看完娛樂節目及晚間新聞才願意上床睡覺。

孫博士於整個訪問中還提及自己大學時期，從上海讀書直至回港投身鐘錶業的經過，令筆者深深感受到他那隨遇而安的個性，就如他的做人宗旨︰「世事無窮做到老時學到老，人生有幾得寬懷處且寬懷。」

記者︰梁靜詩