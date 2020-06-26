將軍澳警區單月錄9宗爆竊案　警方展開一系列防罪行動　

▲ 警方向村民宣傳防罪訊息。

將軍澳警區近日針對爆竊展開一系列防罪行動。警方指，本周二(23日)晚上約8時接獲市民舉報，於西貢井欄樹拘捕一名企圖爆竊57歲男子，行動中檢獲螺絲批及電筒等爆竊工具，男子被控以涉嫌企圖爆竊罪，已於今早(26日）解觀塘裁判法院提堂。警方指今次案件全靠村民警覺性高，再一次提醒村民保持警惕。

▲ 警方派出多名警員行動。

將軍澳警區(行動)總督察陳耿表示，區內爆竊案有急升趨勢，去年全年爆竊案只有約40宗，但今年單計6月已有9宗爆竊案及4宗可疑人出沒案。因應情況，警民關係科到已前往多個村落，提醒居民防盜意識，並教導居民使用地政署地圖手機程式「My Map」，有助居民報警時提供準確位置，及派發窗戶警報器於居民，警方亦加強區內巡邏，包括徵用政府飛行服務隊直昇機協助巡邏。陳耿呼籲市民，出入要關好門窗，避免將貴重財物貯存於家中，如發現陌生人物應盡快報警求助。

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記者：黃傑偉