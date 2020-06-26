  • 30°C
香港時間 : 2020626日 (週五) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

將軍澳警區單月錄9宗爆竊案　警方展開一系列防罪行動　

社會 20:06 2020/06/26

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

警方向村民宣傳防罪訊息。

將軍澳警區近日針對爆竊展開一系列防罪行動。警方指，本周二(23日)晚上約8時接獲市民舉報，於西貢井欄樹拘捕一名企圖爆竊57歲男子，行動中檢獲螺絲批及電筒等爆竊工具，男子被控以涉嫌企圖爆竊罪，已於今早(26日）解觀塘裁判法院提堂。警方指今次案件全靠村民警覺性高，再一次提醒村民保持警惕。

警方派出多名警員行動。

將軍澳警區(行動)總督察陳耿表示，區內爆竊案有急升趨勢，去年全年爆竊案只有約40宗，但今年單計6月已有9宗爆竊案及4宗可疑人出沒案。因應情況，警民關係科到已前往多個村落，提醒居民防盜意識，並教導居民使用地政署地圖手機程式「My Map」，有助居民報警時提供準確位置，及派發窗戶警報器於居民，警方亦加強區內巡邏，包括徵用政府飛行服務隊直昇機協助巡邏。陳耿呼籲市民，出入要關好門窗，避免將貴重財物貯存於家中，如發現陌生人物應盡快報警求助。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉

飛行服務隊 將軍澳 罪行

最高瀏覽

【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
17:59 2020/06/24
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世
18:31 2020/06/25
【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世
【那些我愛過的人】連詩雅馬貫東閃婚掀婆媳糾紛　書文因未能生育竟激嬲奶奶
18:04 2020/06/25
【那些我愛過的人】連詩雅馬貫東閃婚掀婆媳糾紛　書文因未能生育竟激嬲奶奶