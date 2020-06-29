【Bulgari鑽飾】B.zero1 ROCK首度加入型格鉚釘元素　延續系列21載傳奇

▲ Bulgari最新一輯的廣告宣傳，特別邀請了《蜘蛛俠：決戰千里》女主角Zendaya演繹B.zero1 ROCK系列。（官方圖片）

擁有136年歷史的Bulgari，多年來創製過無數巧奪天工的珠寶首飾，當中有不少具資歷的系列今天依然歷久常新，B.zero1就是最佳例子了。面世至今21年的B.zero1已經推出過無數個不同版本，而今年全新的B.zero1 ROCK更加入鉚釘元素，扭轉了系列一貫的優雅含蓄風格，變得型格大膽，亦展現了B.zero1無窮無盡的可塑性。

▲ B.zero1 ROCK系列包括有手鐲，邊緣位置鑲嵌鑽石感覺高貴，平衡了鉚釘的搖滾不羈味道。（官方圖片）

去年剛慶祝了20周年紀念的B.zero1，屬Bulgari的長青系列之一，1999年末面世時只有戒指單一項目，從品牌發源地的一項宏偉歷史遺迹──羅馬鬥獸場的圓環造型擷取靈感，並將傳統煤氣管（Tubogas）的概念加入到設計之中。

▲ 戴上耳環後，無論是鉚釘、鑽石抑或「BVLGARI BVLGARI」標誌，都顯然易見。（官方圖片）

Bulgari發展出精湛的Tubogas工藝，長金屬帶相互纏繞，卻沒有任何焊接，當中牽涉到相當複雜的技術，然後上下配以兩圈刻有「BVLGARI BVLGARI」標誌的扁平圓環。而此品牌標誌的字形也極為經典，首見於1934年羅馬via Condotti街道Bulgari旗艦店重新裝修的門面上，屬古羅馬銘文體，上面的「V」其實就等同英文字母「U」。

曾獲大師加持

20多年來，Bulgari在全球共售出超過200萬枚B.zero1戒指，系列共推出過不同的版本，並由單一的戒指項目，延伸至手鐲、頸鏈及耳環。

▲ B.zero1 ROCK系列加入了幾何鉚釘裝飾，玫瑰金款式更在兩邊注入黑色陶瓷，效果明顯亦獨特。（官方圖片）

品牌更曾請來創意雕塑藝術家Anish Kapoor和已故當代建築設計大師Zaha Hadid，為B.zero1設計出特別的款式，而不同物料的應用，如彩色大理石與陶瓷，亦大大提升了首飾的多樣性。

今年B.zero1推出全新的設計，名為B.zero1 ROCK，充分體現Bulgari DNA中堅定不移的破格精神。設計師從80年代一款綴以鉚釘的Tubogas復古短頸鏈受到啟發，為B.zero1 ROCK加入幾何鉚釘裝飾，表現出一派的叛逆個性。經典黃金款式的邊緣鑲飾珍貴鑽石，而玫瑰金款式則大膽在兩邊以頂尖技術注入黑色陶瓷，當然兩款均鐫刻「BVLGARI BVLGARI」標誌。

細數B.zero1經典設計



▲ 2013年的款式，出自雕塑藝術家Anish Kapoor手筆，中間位置採用天然雲石刻出坑紋，感覺既復古亦時尚。（官方圖片）

▲ 最叫人難以忘懷的其中一款B.zero1，肯定是建築大師Zaha Hadid的設計，流麗的線條以及中空的效果，都是大師的一貫風格。（官方圖片）

▲ 2019年較為突破的設計，手鐲「BVLGARI BVLGARI」標誌由上下被移到中間位置，並做成鏤空效果。（官方圖片）

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撰文︰梁靜詩