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田北俊率頭「希望聯盟」參選平台　趙式浩：不認同有中間路線

政治 20:31 2020/06/26

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自由黨青年團主席趙式浩（右）接受由民建聯顏汶羽主持的網上節目時指，黨內年輕人都不認同香港有中間路線。

自由黨榮譽主席田北俊近年已淡出黨務，今年9月立法會換屆選舉，他仍搭建「希望聯盟」的參選平台，支持中間路線的政商界中人參選，但同時惹來黨友的微言。自由黨青年團主席趙式浩強調，黨內尤其是年輕一輩都不同意有中間路線，並以去年的反修例運動為例，影響民生、經濟，因此作為商界政黨，一定要反對。

趙式浩接受由民建聯顏汶羽主持的網上節目時，被問到田北俊搭建「希望聯盟」，對於自由黨可有影響？趙形容「不是很多自由黨加入」，透露自己早前曾代表青年團反映意見，黨領導亦正處理有關問題。

對於「希望聯盟」倡議的中間路線，趙式浩坦言，「年輕人都不同意不有中間路線」。他認為，香港靠的是經濟價值，並非政治價值，而政治可以有想想法，但經濟不能搞跨，否則就失去優勢；對於去年反修例運動，令到民不聊生，「攬炒不攬炒？香港是否要繼續向前行？是否要繼續開門做生意？」他又說，作為商界政黨，涉及影響民生、經濟問題，一定要反對。

被問到如何看待犯罪年輕化，趙式浩說，香港教育出了問題，學校管理層亦很無助，強調教育問題不可以靠那些內地交流團，而一定要於學校決解。

撰文 : 傅流螢

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