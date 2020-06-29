【瑞士名錶】兩大獨立製錶品牌MB&F與H. Moser聯手推最強時計　立體陀飛輪雙游絲煙燻錶盤天下無敵

▲ 電光藍色錶盤的Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser x MB&F，陀飛輪內所採用的圓柱游絲因為形狀特殊，製作難度較傳統游絲要多花10倍的時間。（$660,000）（官方圖片）

鐘錶界近年有不少獨立製錶品牌，都成功在錶壇佔着重要一席，MB&F及H. Moser就是其中的代表。MB&F的品牌名字，是創辦人「Maximilian Busser（Max）and friends」的縮寫，Max在行內廣結朋友，原來其中一個老友就是H. Moser主理人之一的Edouard Meylan，二人的友情長達10年，而且各自對錶壇都有所貢獻，識英雄重英雄，兩人決定來個破天荒的合作。

▲ 雙面防眩光處理拱形藍寶石水晶錶鏡，可說是MB&F的最強表徵，當然還有斜面的時分針盤。（官方圖片）

是次推出的聯乘腕錶，抽取了兩個品牌最強的基因，包括MB&F最iconic的半圓拱的藍寶石水晶玻璃、立體陀飛輪及斜面的時分針盤，以及H. Moser的雙游絲、煙燻錶盤及Concept系列，最後得出了全新的LM101 MB&F X H. Moser及Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser x MB&F。

▲ LM101 MB&F X H. Moser的14毫米直徑大型平衡擺輪自然成為焦點，由兩道金屬支橋所承托，充滿建築美學。其他的空間就只有時、分和動力儲存指示針，這款屬其中的煙燻紅色錶盤。（$417,000）（官方圖片）

LM101由MB&F操刀，採用品牌著名的Legacy Machine 101，其主要特色為在錶盤中央懸浮的大型平衡擺輪，卻捨去了懸浮圓形小錶盤，小時與分鐘指針以及45小時動力儲存指針皆直接置放於主錶盤上，這樣可以使腕錶外觀更為簡潔，就連品牌標誌也沒有，共推出4款煙燻錶盤。

而Endeavour Cylindrical Tourbillon則設有陀飛輪裝置，由機芯、陀飛輪、錶盤以至內裏採用的圓柱狀游絲，都由H. Moser所操刀，而今次所用的圓柱狀游絲來得相當複雜，因此製作時間比一般多出10倍，好處是有效消除游絲從引力中心向外伸展所產生的離心效應。

▲ MB&F創辦人Maximilian Busser（左）及H. Moser掌舵人Edouard Meylan（右）。（官方圖片）

錶盤上半部分是一個60秒立體飛行陀飛輪，下半部分有40度傾斜的藍寶石水晶時分盤，品牌刻意採用透明時分盤，可避免破壞了煙燻色錶盤的美感，共有5色錶盤選擇。以上每個版本皆限量發售15枚，除了為紀念MB&F創立15周年，也慶祝H. Moser回歸錶壇15年。

產品查詢：

MB&F（3188 5093）

H. Moser（2887 5518）

撰文：梁靜詩