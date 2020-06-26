全球年輕大學排名出爐　科大連續3年稱冠　浸大首度上榜

▲ 英國泰晤士高等教育公布全球年輕大學排名，香港科技大學連續3年排名第一，校方對此感到欣喜。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education，簡稱THE）近日公布全球校齡50年以下的「年輕大學排名2020」，香港科技大學再蟬聯榜首，連續3年稱冠，香港城市大學及香港理工大學排名則分別跌至第6位及第19位，而香港浸會大學首度上榜，排第92位。

排名根據教學（30%）、研究（30%）、論文引用（30%）、國際視野（7.5%）及知識轉移（2.5%）的5個範疇、共13項指標評分，評核創立50年或以下的大學，今年共有414間大學上榜，比去年351間大學，多出63間。

全球排名十大之中，香港、法國和南韓均各佔兩席位，科大連續3年位居榜首，隨著瑞士洛桑聯邦理工學院校齡已屆51年，今年被剔出排名，新加坡南洋理工大學及巴黎文理研究大學排名按年上升1位，分別排第2及第3位。

連同科大，本港有4間大學，比去年多1間，去年排名創新高排第5位的城大，今年微跌2位至第7位；理大則由第15位跌至第19位；而新上榜的浸大排第92位。

科大表示，對於連續3年排名第一，感到欣喜，大學會視排名為參考，以了解自己及其他大學的表現，並掌握需要完善的地方，繼續以促進創新和科研，及為學生提供優質教育為己任。

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記者：馮琪雅