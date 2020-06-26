駿洋邨檢疫中心7月底停用　準租戶最快8月底入伙

▲ 政府宣布7月底停用駿洋邨作檢疫中心。（資料圖片）

政府今日（26日）宣布，由於疫情漸趨穩定，7月底停止使用位於火炭駿洋邨的檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上將該邨交還房委會。

房委會將隨即詳細檢視駿洋邨的狀況，盡快進行修繕及驗收工作。由於該邨一共5座涉及4,800多個單位，房委會需時修繕驗收，將盡早完成相關工作，並會在7月上旬向準租戶發放最新消息，以便他們準備安排，包括學童新學年就學安排。

現時駿洋邨準租戶預計會分2批入伙，並務求讓首批準租戶於8月底開始陸續入伙；而部分需要作較多修繕工作樓宇的準租戶，預計可能會延至今年10月底開始陸續入伙。

政府發言人表示，本港疫情逐漸穩定，本地確診個案宗數持續維持於低水平，過去一個多月需要入住檢疫中心的人士，大部分是從病毒傳播風險較高地區返港的香港居民。此外於竹篙灣的政府土地，加建檢疫設施工程進度良好，預計7月底提供額外約700個單位，屆時撇除駿洋邨的檢疫單位後，全港仍合共約有1,500個檢疫單位，約3,000個床位，預計可應付未來疫情需要。

發言人稱，十分明白過去數月使用駿洋邨作檢疫中心，對準租戶帶來影響和不便，亦明白他們希望可以早日入住。位於駿洋邨的檢疫中心提供數以千計單位，過去數月在檢疫設施方面的角色非常重要，有效避免病毒在社區廣泛傳播。駿洋邨準租戶的忍耐和體諒，有助香港抗疫，政府衷心感謝他們。

政府自2月20日起使用駿洋邨作檢疫中心，先後共有逾7,700人入住該邨接受檢疫，其中除了確診個案的密切接觸者外，也包括從「鑽石公主號」郵輪、湖北省，及至近日從海外不同地區返港人士。

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責任編輯：吳卓峰