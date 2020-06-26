醫管局就警隊捐血活動腰斬致歉　食衞局對抽血員欠專業行為表遺憾要求醫管局調查

▲ 醫管局表示，香港紅十字會輸血服務中心已就日前一宗血液收集活動的安排展開調查。(資料圖片)

香港紅十字會輸血服務中心周二（23日）派出流動捐血隊到九龍灣輔警總部，期間個別紅十字會人員疑佩戴反修例示威飾物，引起警員不滿，警方要求機構主管提供人員的姓名及職銜遭拒，經商議後決定暫停活動。醫院管理局回應指，輸血服務中心已就日前一宗血液收集活動的安排展開調查，並就事件致歉；食物及衞生局亦表示，已要求醫管局及輸血服務中心根據既定機制進行調查，嚴肅跟進事件。

醫院管理局今(26日)表示，輸血服務中心的日常運作及員工為醫管局直接管轄，醫管局接獲投訴指當日一名員工的不恰當行為，令在場捐血人士感到不安，有關活動最終提早結束，局方對事件感到遺憾，又重申公立醫院醫護人員必須恪守一視同仁原則，為市民提供專業服務，假如調查確定有員工行為有欠專業，會按人力資源程序嚴肅跟進。



食衞局今日就事件回應，稱對於有輸血服務中心職員在輔警總部舉行的捐血活動上行為有欠專業表示遺憾，已要求醫院管理局及輸血服務中心根據既定機制進行調查，嚴肅跟進事件。醫護人員必須時刻恪守一視同仁的原則，以專業態度提供服務。發言人又指，血液沒有替代品，維持穩定的血液供應對救助病者非常重要，多年來紀律部隊人員一直十分支持和積極參與輸血服務中心舉辦的捐血活動，以維持本港的血液穩定供應，對紀律部隊人員捐血救人的精神表示衷心感謝，期望今次個別事件不會影響血液收集活動。

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責任編輯：蘇文軒