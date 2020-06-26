空氣臭氧濃度逾廿年新高　中大研究稱傷害植物生長

▲ 戴沛權和團隊（左至右：梁沛健博士，劉雪穎和Mehliyar Sadiq）進行今次研究。（中大圖片）

最新數據顯示，本港空氣中的臭氧污染物，年均濃度創1999年以來新高。中大一個團隊早前完成一項生態實驗，檢測空氣污染，發現即使在臭氧平均濃度較低的春季，以及在郊區地方種植，臭氧水平仍足以對植物造成重大傷害。研究結果已刊登於國際期刊《大氣》。

中大地球系統科學課程副教授戴沛權的研究團隊，早前完成華南地區之中，首個檢測空氣污染的生態實驗。他們利用一種生物指示（Bioindicator）植物，量化及真實呈現香港的臭氧濃度對植物和環境的影響。

團隊稱，臭氧對人體和生態系統健康，均有很大危害，對植物毒性包括破壞光合作用、減少氣體交換；誘發早期葉片死亡，並阻礙自然植被和農作物的生長。由於植物在調節生態環境中，起著至關重要作用，臭氧引起的植物破壞，可能進一步加速環境惡化，對人類健康造成嚴重後果。

▲ 植物葉面遭受高濃度臭氧損害，出現較多的紅色斑點。（中大圖片）

四季豆葉面呈紅色斑點 死亡率高

團隊在中大校園建立了開放性（Free-Air）的實驗菜園「臭氧園」（Ozone garden）。在實驗中，研究團隊種植了具有不同臭氧敏感性的四季豆品種，作為當地空氣污染對生態系統影響的生物指標。負責實驗的梁沛健博士發現，對臭氧較敏感的豆明顯遭受由臭氧誘導的葉面損害，有更多的紅色斑點和高死亡率。

另外植物在受到環境壓力下，會開花更多，以維持繁殖機會。在是次實驗中，臭氧敏感的豆長出的花朵數量較抗臭氧的豆多出三成，意味臭氧對植物的生存形成環境壓力。此外，團隊亦發現抗臭氧的豆從開花到形成豆莢的成功率，較臭氧敏感的豆高出至少一成七，未成熟或死去的豆莢亦較少。

研究證明，即使身處人流車流較少的市郊地區，如中大校園，臭氧水平仍然十分高，會對植物造成重大損害。此結果有助研究臭氧污染，如何影響香港和華南地區的農作物；亦提供了支持清潔空氣政策，以減少香港車輛排放的數據。研究團隊將繼續進行實驗，以研究可控環境中各種臭氧濃度下植物的生理狀況。

臭氧年均濃度創21年新高

環保署今年初公布，2019年香港空氣質素概況，5種主要空氣污染物當中，臭氧年均濃度創1999年以來新高，初步數據是每立方米空氣含60微克，較2018年升15個百分點。至於包括可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2），數據跟去年比較則變動不大。

就空氣中的臭氧呈持續上升趨勢。環保署發言人稱，臭氧是區域性問題，並非從污染源直接排出，而是由汽車及工業廢氣排放的氮氧化物（NOx）及揮發性有機化合物（VOCs），在陽光下經光化學反應形成。

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責任編輯：吳卓峰