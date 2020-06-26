【退伍軍人病】曾入住屯門醫院7旬患翁現危殆　院方指仍調查感染源頭

▲ 屯門醫院發言人晚上回應指，感染源頭仍在調查中，院方已在有關病房採取一系列的預防及改善措施。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（26日）公布，一名本月中曾入住屯門醫院外科病房的77歲男病人確診感染退伍軍人病，屯門醫院發言人晚上回應指，感染源頭仍在調查中，院方已在有關病房採取一系列的預防及改善措施，而與該名病人同一時期入住此病房的住院病人會接受醫學監察。

該名77歲男病人有長期病患，於本月12日因應健康狀況入住屯門醫院。他於周日（21日）發燒，翌日被轉往深切治療部作進一步治療，現時情況危殆，其氣管分泌物樣本經化驗後，證實患有退伍軍人病。

屯門醫院指衞生防護中心今日到該院視察有關病房，及收集水樣本化驗，感染源頭仍在調查中，病人現時情況危殆，與該名病人同一時期入住此病房的住院病人會接受醫學監察。

院方亦已在有關病房採取一系列的預防及改善措施，包括於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器，暫時停用有關洗手盤水龍頭，及與衞生防護中心溝通後，本院已對病人展開醫學監察。



此外，院方亦已提醒所有醫護人員提高警覺，密切監察有關病房的病人情況，將會繼續與衞生防護中心合作追查感染源頭。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：鄧凱文