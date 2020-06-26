美國參議院通過自治法案　港府：強烈反對、停止干預

美國國會參議院通過《香港自治法案》，容許美國制裁破壞香港一國兩制、高度自治的官員，法案將送眾議院審議，若然通過就交由美國總統特朗普簽署生效。港府於晚上（26日）發新聞稿回應，表明強烈反對法案通過，敦促美國國會立即停止干預香港內部事務。

政府發言人明言，制裁完全不能接受，只會損害港美之間的關係和共同利益，強調如何在港落實一國兩制，完全是中國內部事務，任何其他國家或國會，都無權直接或間接干預，而法案的制度對香港金融機構不具法律效力，促請美方以負責任態度，避免採取可能影響金融機構正常運作，以及及眾多客戶的舉動。

發言人續稱，港府一直嚴格按照《基本法》的規定，實行港人治港、自度自治，直言一國兩制原則得全面和成功落實，港府會繼續堅定不移地，按照《基本法》落實一國兩制方針。

發言人又認為，法案提及國會對香港事務的評論，許多都具有嚴重誤導性，更毫無事實根據，強調香港擁有穩健公平的刑事司法制度，案件不會因涉案人士的政治理念、訴求或背景而在處理上有所不同，而香港市民在《基本法》下，享有廣泛權利和自由，並在獨立的司法制度下更形鞏固。

責任編輯：陳宛彤