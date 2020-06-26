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梁愛詩︰不滿政權搞革命 需承擔成王敗寇後果

政治 23:01 2020/06/26

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梁愛詩稱，若不滿政權而搞「革命」，需承擔「成者為王，敗者為寇」的後果。（陳靜儀攝）

「港區國安法」如無意外在月底通過，但至今未有公布條例全文，不少市民都擔心誤觸地雷。那麼，日後老師在課堂講孫中山搞革命，又會否被視為違法？基本法委員會前副主任梁愛詩謂，若不滿政權而搞「革命」，需承擔「成者為王，敗者為寇」，一旦失敗「被人殺頭」的後果，並沒有「違法達義」。

事緣，今日一個基本法30周年的論壇上，作為主講嘉賓的梁愛詩透露，上星期有歷史科教師問她，孫中山革命成立中華民國，推翻滿清政府；毛澤東亦成功經過革命建立新中國，若日後在課堂講「革命」會否違反「港區國安法」？然後，她自己接下去答道，完全贊成批判式教育，「但凡事要有個底。」她認為，教師要先向學生說明，他們對國家有責任，亦要讓學生知道，若不滿政權而搞「革命」，需承擔「成者為王，敗者為寇」，一旦失敗「被人殺頭」的後果，並沒有「違法達義」。

張達明指，有學校副校長和老師聯署反對國安法而被指違反專業守則。（陳靜儀攝）

香港大學法律學院首席講師張達明則談到，有大學校長聯署支持「港區國安法」，被視為正面宣傳；但最近有學校副校長和老師聯署反對立法，卻被視為「將政治帶入校園」，違反專業守則。他擔心，日後無法在校園內訓練學生多角度思考，無法建立一個循循善誘的環境，糾正學生的錯誤觀念。

教育局局長楊潤雄已表明，立法後，當局會加強於向學生講解「港區國安法」的條文。

撰文 : 傅流螢

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