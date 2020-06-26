「前一哥」鄧竟成開設網上頻道做Youtuber　隔空替警隊打氣

▲ 鄧竟成開設網上頻道做Youtuber。（資料圖片）

保安局前局長黎棟國退休後，除了加入新民黨，亦設立網上頻道主持節目大談時事。原來，「前一哥」鄧竟成上月初都加入了Youtuber的行列，開設了他的個人頻道「成中話題」。鄧竟成出席另一個網上節目時，亦不忙替跟警隊打氣。

除了成為Youtuber外，這位「前一哥」最近亦經常在不同的網上節目亮相。鄧竟成日前便上了由工聯會九龍東辦事處總幹事鄧家彪主持的Youtube節目「彪噏」，他在節目中向警隊的同事打氣，希望他們可以繼續團結一心地工作。

鄧竟成在節目中表示，自己已經退休接近十年，作為一名普通市民，過去一年看見警隊的舊同事，許多時候即使在一個不公平的環境下工作，依然「好努力、踏實地堅持工作」，他鼓勵警隊的同事不要灰心，繼續團結一心地工作，要記住仍有許多香港市民支持和維護警隊。

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