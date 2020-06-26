  • 30°C
香港時間 : 2020626日 (五) 23:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

QS年輕大學排名本港3間大學打入十大　科大連續7年屈居第二

社會 23:22 2020/06/26

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

香港科技大學在QS最新公布的世界年輕大學排名排第2位，排名僅次於新加坡南洋理工大學。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）日前公布最新世界年輕大學排名，本港今年繼續有3間大學打入全球十大，科技大學連續7年屈居第2位，排名僅次於新加坡南洋理工大學。

QS年輕大學排名列出校齡不足50年、全港表現最佳的150間大學。香港有4間大學上榜，其中3間打入全球十大，為最多大學打入十大的地區。

今年排名繼續由新加坡南洋理工大學穩佔榜首，科大連續7年屈居第2位，韓國科學技術院緊隨其後，香港城市大學連續兩年排第4位，香港理工大學則微升兩位至第6位。至於香港浸會大學則不入十大，但由去年第23位，上升3位至第23位。

完整排名【請按此】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅

香港科技大學‎ 香港理工大學‎ 香港浸會大學 香港城市大學 大學

最高瀏覽

【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
17:59 2020/06/24
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
【新冠肺炎】新郎身體不適仍舉行婚禮翌日死亡　31名來賓確診新冠肺炎
今日 09:58
【新冠肺炎】新郎身體不適仍舉行婚禮翌日死亡　31名來賓確診新冠肺炎
【那些我愛過的人】連詩雅馬貫東閃婚掀婆媳糾紛　書文因未能生育竟激嬲奶奶
18:04 2020/06/25
【那些我愛過的人】連詩雅馬貫東閃婚掀婆媳糾紛　書文因未能生育竟激嬲奶奶