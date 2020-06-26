QS年輕大學排名本港3間大學打入十大　科大連續7年屈居第二

▲ 香港科技大學在QS最新公布的世界年輕大學排名排第2位，排名僅次於新加坡南洋理工大學。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）日前公布最新世界年輕大學排名，本港今年繼續有3間大學打入全球十大，科技大學連續7年屈居第2位，排名僅次於新加坡南洋理工大學。

QS年輕大學排名列出校齡不足50年、全港表現最佳的150間大學。香港有4間大學上榜，其中3間打入全球十大，為最多大學打入十大的地區。

今年排名繼續由新加坡南洋理工大學穩佔榜首，科大連續7年屈居第2位，韓國科學技術院緊隨其後，香港城市大學連續兩年排第4位，香港理工大學則微升兩位至第6位。至於香港浸會大學則不入十大，但由去年第23位，上升3位至第23位。

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記者：馮琪雅