【港區國安法】移民查詢飈「準歐盟國家」黑山受捧　有業主割價450萬賣樓套現 

▲ 有移民顧問表示，港區國安法的消息在上月傳出後，查詢移民人數急升3倍，而落實移民者也升1.5倍。（陳靜儀攝）

「港區國安法」料下月生效，有移民顧問稱，過去一個月接獲查詢急增3倍，落實移民個案也增1.5倍，移居門檻較低的台灣、葡萄牙繼續受追捧，最近更有港人查詢冷門的東歐「準歐盟國家」黑山共和國。

同時，警方今年首5個月錄得逾1.08萬宗「良民證」申請，較去年同期升8%；有業主因急於移民賣樓套現，有市中心三房盤割價2成、即減價450萬元出售。

港區國安法即將落實，港人憂慮政治前景，環凱移民顧問公司董事張家禧稱，港區國安法的消息在上月傳出後，查詢移民人數在過去一個多月至今便較消息傳出前急升3倍，而落實移民者也升1.5倍，而移民地區仍以台灣為熱門，其次是葡萄牙，共通點是門檻較低。

移民決心增 選配套佳國家

港人愛買磚頭「保值」，張家禧以葡國為例，當地政府僅要求申請者，於當地購買50萬歐元（折合港幣約434萬）或以上房產。至於台灣投資移民，亦只需約600萬新台幣資產，折合港幣約157萬元。

「美聯移民顧問」移民顧問總監黃秀頴則稱，留意到港人移民決心更大，過往不少人提問時，心態總是「移民不移居」，傾向關注移民門檻較低的國家。但現在計劃長居海外的港人則增加，配套較佳的國家，「英美紐加」仍是最多人感興趣。

【港區國安法】帶寵物「出國」 委託寵物移民公司處理較省時

冷門國家方面，黃秀頴稱遠至東歐，如黑山共和國近期也錄查詢個案。她指該國非歐盟成員國，但較有可能加入歐盟，部分人抱着長遠投資的心態移民，盼長遠獲發歐盟護照。她又指，黑山移民門檻也低，只需於當地登記指模、捐款10萬歐元（折合約港幣86萬）和投資25萬歐元（約港幣217萬）房地產即可。

首5月良民證申請 多去年8%

在本港，倘要申請移民，必先申請「無犯罪紀錄證明書」，即俗稱良民證，以進一步辦理移民手續。今年疫情令良民證申請程序一度暫停，但今年首5個月，仍錄得逾1.08萬宗良民證申請，較去年同期增加逾8%；而今年3月更錄得3,004宗申請，與去年下半年反修例運動期間，每月也錄得逾3,000宗申請相若。

不少人移民會賣樓套現，以往每月僅錄零星個案，但本月共約錄得10宗，其中中原地產一分行在本月上旬就促成太子曉珀交投，一個高層A室3房套房間隔單位，實用面積792平方呎，擁開揚市景，3月開價2,200萬元，但業主趕着移民，最終大減450萬元，以1,750萬元成交。而本周將軍澳SAVANNAH業主，也因趕移民減價6%，以854萬元賣出一個兩房單位。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚、蘇文軒、吳卓峰