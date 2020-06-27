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【港區國安法】帶寵物「出國」　委託寵物移民公司處理較省時

社會 00:04 2020/06/27

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不少港人養有寵物，部分會帶同愛寵一起移民。（資料圖片）

「港區國安法」料快將生效，最近有關移民的查詢急增。有不少養有寵物的港人，欲移民時擔心手續繁複，為減麻煩或會棄養。「美聯移民顧問」移民顧問總監黃秀頴則指，寵物移民其實比人簡單，開支也並不高，但如不委託專門的寵物移民公司處理，往往需時1年至1年半，便較耗時。

黃秀頴指，過去客人帶同寵物移民的情況雖不常見，但平均約10名客人中，仍有1人會帶同寵物移民。要帶寵物移民殊不容易，例如要為移民到澳洲，就要為寵物注射狂犬病疫苗、去除寄生蟲及進行一連串抽血檢測、並在寵物出口前5天內帶同上述指定文件，到漁農自然護理署加簽文件。

有關程序環環相扣，例如在寵物出口前5天未能完成文件，寵物的移民或徒添變數。

【港區國安法】移民查詢飈「準歐盟國家」黑山受捧　有業主割價450萬賣樓套現 

黃秀頴續說，不同國家對寵物入口均有不同規例，例如寵物移民到新加坡就要先隔離1個月；因規例繁多，所以如客戶有相關需要，通常會同時委託專門的寵物移民公司處理。

至於費用方面，黃秀頴指正常而言，寵物移民開支不大，相信不會影響整個移民計劃。參考部分寵物移民公司提供資料，如目的地為新西蘭，準備時間約需9個月，開支約1萬至2萬港元，入境後就須隔離10天。

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記者：陳梓蔚

 

寵物照顧 棄養 移民 港區國安法

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