【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯　第17名兒子何猷邦身份曝光

▲ 何鴻燊第17名兒子真正名字曝光。

賭王何鴻燊上月底病逝，享年98歲。何家今日在報章登出訃聞，公告喪禮會在下月9日在北角香港殯儀館舉行，翌日出殯。訃聞上列出何家三代名單，更曝光了第17名有傳是叫何猷佳，實叫何猷邦的兒子。

▲ 四房與賭王的合照。（網上圖片）

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賭王的第17個兒子

訃聞以全國政協常委，大紫荊勳賢與大蓮花榮譽勳章為賭王名銜。賭王的四房同列為妻，元配黎婉華與二太藍瓊纓平排，而三太陳婉珍亦與四太梁安琪並列。

之後，訃聞列出四房子女及名單，除一般外界所認知的16名子女外，在訃聞中出現了第17個兒子的名字名叫「何猷邦」，排於三房孻仔何猷啟，四房大仔何猷亨中間。多年來，一直有傳四太與賭王育有5名子女，未曝光的叫何猷佳。

▲ 四房梁安琪所生的子女。（網上圖片）

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何超盈解釋「何猷佳」

對於「何猷佳」的去向忠說紛紜，有人指「何猷佳」早年夭折，更有人指他被送到英國，四房長女何超盈曾回應此事。

她澄清自己是四姐弟，包括何猷亨、何猷君，還有妹妹何超欣。至於網民所指的「何猷佳」，她則表示，「沒有何猷佳這個人，一直都是誤傳。」至於網上流傳的何猷佳童年照，超盈解釋「是猷啟小時候的照片。」

而在四太與家人的合照中，亦一直只見4名子女，從來不見第5個孩子的蹤影。