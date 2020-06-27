【生命鬥士】小鐵漢植入心臟起搏器健康出院　媽媽感恩兒子勇闖難關：意志戰勝疾病

▲ 小鐵漢勇闖難關健康愉快地過每一天。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，最近接受第4和第5次手術，分別更換機械心瓣及植入心臟起搏器，住院近1個月後終於6月22日出院。媽媽Doris近日亦更新小鐵漢的情況，小鐵漢精力充沛，渡過難關後繼續開心過每一天，父母亦感到很欣慰。

▲ 小鐵漢出院後精力充沛，喜歡到公園遊玩。（facebook圖片）

小鐵漢精力充沛

小鐵漢媽媽Doris昨日（26日）在facebook專頁上載了小鐵漢的最近照片，她形容兒子擁有「勝利的笑容」。出院回家數天，「升級」後的小鐵漢精力充沛，喜歡到家樓下曬太陽和吃格仔餅。

雖然每場仗都不容易過，但小小個子擁有堅毅的精神，意志戰勝疾病，渡過難關後，繼續開心過每一天。

3歲的小鐵漢Kansas因患有先天性心臟病，甫出生就接受了3次開腔手術，直至上月接受第4次手術更換機械心瓣，以及第5次手術植入心臟起搏器。不過手術後，小鐵漢有發燒情況，驗血報告檢驗到有菌，因而需要繼續留院。慶幸最終驗血報告的凝血指數合格，於6月22日正式出院。

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責任編輯：王明芳