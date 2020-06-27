【失業率】羅致光預料失業率會維持5%至6%　不會在短時間內下降

▲ 羅致光預料失業率會維持5%至6%的水平。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（27日）出席電台節目時表示，預計未來一段時間，本港失業率會維持5%至6%的水平，並不並會在短時間內下降，相信到7月份公布4至6月平均失業率，會超過6%。

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羅致光形容現時全球經濟已經進入衰退，甚至差不多達到經濟蕭條的情況，對本港失業情況並不樂觀，預計未來幾年都不會達到失業率少於3%的「全民就業」水平，他表示在疫情下不鼓勵外傭來港，如果政府安排或資助來港的外傭入住酒店檢疫，變相是鼓勵她們來港，對本港的防疫工作造成很大負擔。

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責任編輯：伍瑋瑋