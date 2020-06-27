【結婚分歧】為逼婚安全套「戳洞」令女友懷孕　富豪男友：我有車有房你哪裡不滿意？

▲ 台男為逼婚，竟在安全套「戳洞」令女友懷孕。

一名自稱有車有樓的台灣男子，多次向拍拖5年女友求婚失敗後，竟偷偷將安全套「戳洞」，希望令對方懷孕後綁住對方！事件引起網民熱議，男子「戳洞」行為更被網民鬧爆。

為逼女友結婚安全套「戳洞」

一名台灣男子到Facebook專頁「靠北女友my girl」求救。他表示與女友拍拖5年多，現時女友懷孕了，但仍不肯嫁給他，令他崩潰求「讓她答應我的方法」。原來在他們剛拍拖時，他曾提出想當不婚主義者，因為他的家庭算富裕，怕被拜金女纏上，要將車子及房子登記至對方名下。

但他表示這只是當時的想法，而且女朋友當初不但想結婚，更經常都將「結婚」掛在嘴邊，結果現時竟角色對調，女友變成了不婚主義者。他續指，因為女朋友不答應求婚，他只好在安全套上戳洞，打算「先上車後補票」，結果女友懷孕後仍不答應，甚至想過墮胎，令他直言：

一條生命耶！當初你不是很愛小孩嗎？還說要一起結婚生可愛的小孩的啊？就是因為你之前這麼說我才戳洞的耶！

帖文去到最後，男子再次強調自己並不是養不起女友，指自己現在月薪不錯，存款也多，甚至有車又有樓，最終質問女友：「妳到底哪裡不滿意？」。

網民：是人格問題

帖文引起網民謾罵，認為男生「戳洞」的行為令人無言，毫無尊重，更直斥他「人格很差」。亦有網民指出不是條件問題，而是人的問題，「是你這個人不值得她託付一生」，又建議樓主不要以為用錢就能買到愛情。

有人認為樓主已錯過最差時機，並指女生過去5年將真心交托於他，但他一直只給予她沒有未來的愛情，令她慢慢失去信任，關上了心。更表示：

步入婚姻本來就是雙方感情有了基礎跟共識，你在不願意跟他結婚的時候他並沒有強迫你，現在你又憑啥用一個孩子逼婚？

亦有網民笑言，或許女生肚中的孩子並不是樓主的，又或是開始覺得樓主並不是「對的人」，仍在思考如何向他坦白。

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