【世界過敏週】被紅火蟻咬傷致過敏性休克險死　醫生：患者數秒至數分鐘內發病可致命

▲ 香港過敏協會指，去年有約350人次因過敏性休克而入院，比10年前增加超過一倍

世界過敏組織（World Allergy Organization）將明日（28日）至7月4日定為「世界過敏週」，希望提升大眾對過敏症的關注，事實上過敏除了會導致紅腫及痕癢外，嚴重過敏更可導致休克。

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過敏科醫學會今日（27日）指出曾有一名患者因被昆蟲咬傷後出現頭暈、嘔吐，甚至失去意識，需要插管及入住深切治療部，及後被診斷為對紅火蟻過敏性休克。醫生指過敏性休克是一種嚴重的全身過敏反應，如發病時未能得到適切治療，可以致命，患者可在接觸致敏原後，數秒至數分鐘內發病，導致血壓急速下降，引起暈眩的感覺，甚至令患者失去知覺，以及出現呼吸困難的情況。

▲ 香港過敏科醫學會主席何學工（右）表示，過敏性休克患者在接觸致敏原數秒至數分鐘內發病。（陳永康攝）

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患者吳先生分別於2011年、2015年、2019年先後3次被昆蟲咬傷，首兩次分別導致腳部嚴重腫脹，以及失去知覺，而被送院治理，惟當時醫院並無提供適當斷症。他去年再被昆蟲咬傷後，出現頭暈、嘔吐、失去意識，而被送院，期間需插管及入住深切治療部一週。

及後，他被轉介瑪麗醫院臨床免疫科，經皮膚測試後才診斷為紅火蟻過敏性休克，醫生為他安排相關治療，並為他處方腎上線素自助注射器（俗稱救命針），以及教導他要避開致敏原等，他現時正接受舌下脫敏治療。

香港過敏科醫學會主席何學工指出，過敏性休克患者在接觸致敏原數秒至數分鐘內發病，導致血壓急速下降，患者可能呼吸困難甚至失去知覺，嚴重可以致命；由於病發時間短，患者依賴救命針急救，但去年本港只有約三分一過敏性休克患者獲處方救命針，認為比率偏低，希望政府可增加資源照顧過敏患者，並加強培訓過敏免疫科專科醫生。

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另外舌下脫敏治療也是其中一種方法，即病人需持續長時間，每日一次利用噴霧器，將包含致敏原的溶液噴在舌下的淋巴組織，劑量會每天逐漸增加，目的是讓身體慢慢接受致敏原，從而讓身體減低過敏反應，但接受治療初期或會出現口腔痕腫等情況。

▲ 過敏性休克患者吳先生手持腎上缐素自助注射器，俗稱救命針。（陳永康攝）

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香港大學今年發表的研究報告指出，2018/19年度被轉介至瑪麗醫院臨床免疫科的成年患者中，有超過一成人為「自發性」的過敏性休克，即原因或致敏原不明。當中少於三分一患者在診斷前被處方救命針。而在2009年至2019年間，因過敏性休克而入院的次數持續上升，雖被處方「救命針」的患者之百分比亦有上升，但遠遠追不上患者因過敏而入院的次數。

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記者：郭詩詩