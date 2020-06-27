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【港區國安法】葉國謙將列席常委會　料有機會通過

政治 11:43 2020/06/27

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全國人大常委會將於明天（28日）起，一連3日在北京召開，多名港區人大代表將會列席會議。人大代表、行政會議成員葉國謙即將啟程京列席會議。他預計，港區國安法將列在其他議程審議，會上或會討論及表決，而具體條文會在通過前公開。

葉國謙接受電台訪問時表示，10名港區人大代表前往北京列席會議，有別與以往只得2至3名人大代表列席，估計今次會議會討論，甚至表決港區國安法，而表決通過前，港區國安法的具體條文或會公開。

他續指，會在會議中反映港人對言論及集會自由的隱憂，但又強調，港區國安法會保障港人各項自由，假如涉及顛覆、分裂國家或勾結外國，已非言論自由的問題。

對於美國以制裁方式阻止港區國安法立法。葉國謙形容，美國是以近乎恐嚇的方式，做法離譜，顯出美國的霸權及自以為是，而立法等同一國兩制死亡的說法，亦是有人故意放大事件，是有人解讀一國兩制時沒有一國，只有西方社會及美國庇護下的香港。

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責任編輯：陳宛彤

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