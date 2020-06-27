【疫情嬰兒潮】菲律賓封城「搞出人命」　近200萬婦女懷孕破20年最高紀錄

▲ 菲律賓在疫情下爆嬰兒潮。

因應新冠肺炎疫情在全球多國蔓延，不少國家都宣布封城措施，而在菲律賓，有關措施卻導致生育率大幅上升。當地人口和發展委員會（POPCOM）預計，菲律賓在2020年將有200萬名15至49歲女子懷孕，而今年亦預計有21萬計劃外的嬰兒。

疫情下嬰兒潮

新華社報道，據POPCOM的數據，自2000年以來，菲律賓最高分娩人數為179萬，此後一直下降，在2018年有166萬名嬰兒出生。有關研究是由菲律賓大學人口研究機構UPPI與聯合國人口基金（UNFPA）所做，研究顯示，菲律賓的新生嬰兒數目在2021年將增加至190萬，是2000年以來最高的紀錄，而在2020年懷孕的婦女中，有10%人的年齡低於20歲。

事實上，在疫情前，菲律賓政府每3個月會為一些有參加生育計劃的夫婦派發一次性避孕藥和避孕套，而且還提供上門送貨服務，女性亦可到健康中心接受避孕針注射。

然而，在新冠肺炎疫情下，政府實施社區隔離限制措施及實施社區檢疫，計劃生育服務亦受阻，加上因疫情在國內蔓延，當局頒布封鎖禁令，市民的行動受到限制，令更多人長時間在家，令生育率再次大升。

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責任編輯：王明芳