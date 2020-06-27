【姊妹不和】富豪船P羅生門江嘉敏是受害者？　馮盈盈被指講大話反擊：嚴重損毀人格和聲譽

▲ 馮盈盈再為事件開腔回應。

前港姐馮盈盈與好姊妹江嘉敏日前被爆上何猷亨的郵輪玩樂，但之後馮盈盈就指是江嘉敏邀她上船，而江嘉敏就回應指馮盈盈很多人追，不用她介紹，疑暗示馮盈盈講大話，各執一詞傳令二人的姊妹情大受影響。

姊妹不和

江嘉敏曾在網上分享，生活就好比一場狼人殺，不會知道誰說真話誰說假話，並斥知人口面不知心，令外界猜測和馮盈盈不和升溫。

▲ 馮盈盈與江嘉敏因船P令姊妹情有變。（Instagram圖片）

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有傳媒披露二人對話紀錄，矛頭直指船P羅生門真相是馮盈盈提出邀約江嘉敏上船，而非她所指的是由江嘉敏邀請。不過事後兩位當事人都否認事件。

馮盈盈再為事件澄清

馮盈盈今早更在Instagram寫道：

對於坊間一些對我人格失實的指控，我必需澄清我絕對沒有做過，無論在公眾場合或私底上，我都沒有再就我和江小姐之前新聞發表任何意見和評論。 這是一個憑空掐造的謠言，嚴重損毀我倆的人格和聲譽，謠言止於智者，請停止不實傳言，讓事件盡快告一段落，謝謝。

▲ 馮盈盈指事件只是謠言。（Instagram圖片）

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馮盈盈為事件再次澄清並希望事件可以告一段落。

不過早前馮盈盈生日，江嘉敏就未有為她慶生，故令網民都覺得二人姊妹情有變。但二人在出席活動時都有合照，力證姊妹情闢謠。