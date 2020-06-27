【新冠肺炎】疫情下逾千遊客滯留日本情侶一度寄居貨車　酒店雪中送炭免費提供食宿

新冠肺炎影響全球多個國家，不少地方實行「封關」，部份旅客滯留外地不能回家。日本一間酒店自3月起推出「Room of Rescue」計畫，協助滯留於日本的遊客，舉動暖心！

為過千滯留旅客提供住宿

日本媒體報導，日本石川縣金澤市酒店「立町金目旅館（KANAME INN Tatemachi）」知道有不少旅客滯留日本，特意推出「Room of Rescue」計畫，於網上籌集資金後，由3月底開始為滯留旅客提供免費住宿，在金澤及東京共提供了1,027個宿位，酒店最多曾同時接待20組滯留日本的外國客人。

一對來自阿根廷的情侶，於上年9月去日本工作假期，但受到疫情影響，他們失去工作之餘又無法回國，連基本生活都成問題，被逼寄居在之前在二手市場購買的貨車上長達1個半月。他們上月在阿根廷大使館社交平台有免費酒店入住，最終來到立町金目旅館，酒店員工表示他們到酒店登記時差點感動流淚。

入住期間，附近的餐廳亦會不定期透過酒店向滯留的旅客免費提供食物，有受助者表示：「每次都能吃到美味的料理，實在是非常感動」。

負責人：希望幫到更多人

這個計畫由酒店負責人細川博史發起。他表示疫情期間收到不少朋友求助，希望他可以收留滯留的外國友人，他希望以自己的能力幫到更多的人，就開始在網上眾籌資以應付經營開支。

為了防疫，客人每天都需要量度體溫，但酒計內的體溫計曾經一度不夠。負責人細川博史嘗試透過媒體求助，翌日立即收到全國寄來的體溫計。細川先生又表示，酒店已於6月1日重新營業，而透過「Room of Rescue」計畫，也令他更了解酒店業在防疫上的知識及工作，為營業做好準備。

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