【世界微生物群日】中大醫學院研究發現　新冠患者糞便發現有較多真菌

▲ 有關研究由中大醫學院院長陳家亮（中）及內科黃秀娟教授（左）率領的硏究團隊負責。（資料圖片）

今日是「世界微生物群日」(World Microbiome Day)，微生物包括很多類別，例如細菌、真菌、病毒等，可以說在人類、動植物、甚至食物中隨處可見。中大醫學院指出，在每個環境中，微生物會共同生活，稱為「微生物群」(Microbiome)。微生物群對人類健康有一定影響；因此科學家們正不斷探索這些「微生物群」如何與我們共存及互相影響。

【新冠肺炎】中大醫學院研究發現不論確診者有沒有徵狀 病毒可殘留曾使用的即棄木筷子

由中大醫學院院長陳家亮及內科黃秀娟教授率領的硏究團隊最新發現，新冠病毒患者的糞便成分出現明顯改變，部分病人的樣本驗出真菌異常增加。其中「念珠菌」及「麴黴」為兩大顯著增加的真菌類別。

研究團隊於本年2月初至5月中為香港30名住院的新冠患者每星期收集糞便樣本作檢測，直至他們康復出院。研究員利用「宏基因組學（Metagenomics）」為他們分析糞便樣本，並將之與非患病人士及患一般肺炎人士的樣本作比對，得出結果。

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團隊除了發現「白色念珠菌」和「耳念珠菌」的比例增加， 亦發現棲息於呼吸道的條件致病菌「黃麴黴菌」 及「黑麴黴菌」出現於部分患者的糞便樣本，而即使他們的病毒檢測呈陰性後12天，兩種黴菌仍存留於糞便樣本中。此項研究結果剛於腸胃科全球最權威醫學期刊 《Gastroenterology》刊登。

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責任編輯：伍瑋瑋