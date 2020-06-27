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【港區國安法】譚耀宗赴京出席常委會　會將意見向秘書處提交

政治 12:54 2020/06/27

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全國人大常委譚耀宗今日（27日）出發到北京，準備參加明日起一連三日的常委會。他表示，人大常委會的日期和議程，都是由人大委員長會議決定，要抵達北京才能知悉有沒有新增議程，強調現時都只是「估估下」。

譚耀宗又稱，會將收集到的意見，包括新聞行政人員協會的意見，向人大常委會秘書處提交供考慮，而他所收到有兩種意見，分別是應該設立追溯期，以及罰則不應太輕，亦有新聞界關心影響採訪自由。

然而，他表明討論反對意見沒有意思，因為全國人大早在5月作出立法決定，強調香港有多人支持立法，「反對就沒有辦法」，有人反對《基本法》第23條立法二十多年，已經沒有辦法作出遷就，否則社會難以穩定及維持國家安全，而現時已經決定立法，問題是在於如何做好立法。

對於美國參議院通過《香港自治法案》，可以制裁未能履行《中英聯合聲明》或《基本法》的人士。譚耀宗直言，中英聯合聲明已經落後於《基本法》，看不到有甚麼違反聯合聲明的地方，現時所做的符合《基本法》，強調沒有問題。

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責任編輯：陳宛彤

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