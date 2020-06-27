【新冠肺炎】本港今日沒有本地感染病例　連續14日本地「零確診」

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日（27日）沒有本地確診個案，換言之連同今日將連續14天本地「零確診」，衞生防護中心及醫管局今下午不會召開記者會交代疫情。本港現累計1,196宗確診及1宗疑似個案。

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本港昨日（26日）新增宗輸入確診個案，涉及3名7歲至26歲男子，當中2名7歲患童日前於巴基斯坦返港，另一名26歲男子則於毛里塔尼亞返港。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋