【嬰兒泳班】8個月大兒子被拋入水中被批危險　媽媽反錄影打氣：這是嬰兒生存課程

▲ 媽媽認為，把兒子丟入泳池是訓練其求生技能。

不少家長認為，游泳是生存技能，因此在孩子年幼時已讓他們習泳，甚至未滿周歲的BB游泳班都愈來愈普遍。有美國媽媽近日把8個月大的兒子被教練丟入游泳的影片上傳網絡，引發爭議，擔心孩子的安全。

▲ 教練把Oliver拋入水中。（影片截圖）

據外媒報道，居於美國科羅拉多州的27歲媽媽Krysta Meyer育有兩名兒子，她近日就帶僅8個月大的兒子Oliver上游泳班，從其上載的影片可見，女教練在泳池邊把Oliver舉到胸口附近高度，再丟入水中，然而自己跳下去陪同，而Oliver在幾秒後自己踢著水浮上水面。媽媽似乎感到相當自豪，

Oliver每個星期都讓我驚訝，我不敢想像不到2個月時間他能像條小魚。

▲ Oliver掙扎數秒就浮上水面。（影片截圖）

媽媽遭受網民抨擊

不過，不少網民看過影片後都紛紛表示擔憂，認為有機會對Oliver造成危險。媽媽亦收到很多批評，認為不該把孩子這樣往水裡丟，甚至有人對她做出死亡威脅，說她是最壞的媽媽，會害孩子造成創傷。

美國家長預防孩童童年溺水協會共同創辦人Jenny Bennett則指，看影片時被嚇倒，

孩子一開始掉入水的位置不高，但部分孩子以倒頭栽的姿勢被丟入泳池，這並不合理還可能造成傷害。

而Krysta反駁指，這不是普通的游泳班，而是「嬰兒生存課程」。而負責舉辦課程的游泳教室負責人指，課程導師都受過特別訓練，最大前提是安全，會引導8個月大的孩子察覺他們身處的狀況，並找出從水中離開的方法。

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責任編輯：王明芳