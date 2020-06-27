【蠱惑招數】大圍海鮮檔主趁付款時快手換牌加價　街坊拆穿詭計引出大批苦主

▲ 大圍海鮮檔主疑趁客人付款時，快手換牌加價。

去街市買餸，最怕遇上不老實的店主！繼日前有主婦在厚德街市遇上換取紙幣，再指罵主婦未付足夠金額的檔主，有大圍街坊亦踢爆有海鮮檔趁客人付錢時，以「老千手」反轉價錢牌，以收取較高價錢！

「老千手」反價錢牌收貴價

在大圍住了20多年的街坊陳先生在Facebook群組「大圍友聯盟」投訴積輝街的海鮮檔，直指該檔是「黑店中的黑店」。他表示檔主為一男一女，當客人睇中魚或海鮮時，他們會突然反轉價錢牌，要求客人支付較高的金額。

明明係$40，佢地會博你攞錢時，就好快手反轉個牌，跟住收你$45。

樓主當面踢爆檔主後，男檔主不但指自己「唔小心」反轉了價錢牌，更很惡地問他如正確價錢為$45還要不要，他最終選擇離開。他續指，這檔海鮮檔由舊街市搬至新舖，舊舖已用同樣手法行騙，但之前仍會覺得不好意思，收回一開始標示的價錢。

他提醒其他街坊要留意價錢牌有兩面，每邊差價約$3至$5，每次都是等客人攞錢時，用「老千手法」將價錢牌反至較貴的一面，擔心有不少老人家及師奶中招。

買半斤蝦最終只有277g

帖文引起不少街坊留言，有網民認為做街坊生意不應騙錢，無謂為了一兩蚊而失去街坊的信任。另外亦有多個苦主留言，曾有街坊在此檔買蝦，原本$78一斤，檔主叫她食多少少後收她$50，但回到家上磅才發現半斤都無，只有227g！有街坊同樣試過買蝦不足秤，買魚又換了第二條。另外有人分享曾在此店購買鮑魚，已忘記有沒有被收貴，最記得是放鮑魚的水非常黑。

帖文亦引來一位疑似店主回應，他表示自己做生意一就一、二就二，並沒有發生以上受指控的事件。他又指自己在大圍做生意，所有客人都很滿意，如果客人有不滿可以原銀奉還，不明白樓主為何不停抹黑他。

他更表示今天（27日）會推出特價海鮮，原價$300的松葉蟹只收$200，以答謝大圍街坊的支持，希望消費者分清楚是非黑白，又指如果想看CCTV可以聯絡他。

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責任編輯：陳珈希