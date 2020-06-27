【七一遊行】警方禁止及反對民陣七一遊行及集會　警方：有理由相信有關活動增加感染病毒風險

民陣自2003年起，每年7月1日都會發起七一遊行，但今年受限聚令的影響，民陣早於3月向警方申請七一遊行，原計劃在7月1日下午2時在維園集合，下午3時起步，遊行終點是金鐘添美道。

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民陣曾與警方代表會面時提出7個替代方案，包括加入參與者間保持1.5米距離等防疫措施，不過今日最新消息指，警方禁止及反對民陣七一遊行及集會申請。

警方今日（27日）向民陣表示，限聚令禁止在7月2日前在公眾地方舉行多於50人的群組聚集，因應新型冠狀病毒最新情況，衞生署建議市民盡量減少社交接觸及保持社交距離，公眾集會及遊行活動屬人多聚集的高危活動，警方有理由相信舉行有關活動，會增加感染病毒風險，對市民生命及健康構成重大威脅，危害公共安全及他人權利。

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警方又指出，由於民陣於去年6月起曾就相同或類似目的，在各處舉辦過多次遊行集會，期間或結束後都出現不同暴力事件，屢次有參與人士、市民、記者及警員受傷，又指部分示威者作出堵路、縱火、暴力行為，更有人使用汽油彈等大規模破壞公物，破壞社會安寧及令他人受傷，今次的集會遊行地點十分接近易受衝突或暴力事件影響的高風險建築物，警方因此決定反對有關遊行申請。

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記者：伍瑋瑋

