【外傭檢疫】政府不考慮資助或統一外傭來港檢疫安排　羅致光：對防疫工作造成很大負擔

▲ 羅致光指如果外傭的合約需要延長或者延長在港找新僱主的時間，會盡量幫助他們。（資料圖片）

因應全球新冠肺炎疫情，外傭勞工市場也受影響，有僱主表示一旦外傭完成合約，擔心難以聘請新的外傭來港。勞工及福利局局長羅致光指在疫情下不鼓勵外傭來港，如果政府安排或資助來港的外傭入住酒店檢疫，變相是鼓勵她們來港，對本港的防疫工作造成很大負擔。

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勞工及福利局局長羅致光今日（27日）出席電台節目後見記者，被問到如果在聘請外傭方面，僱主或中介公司要求政府幫助，是否不會考慮提供資助或者統一安排他們檢疫？

羅致光回應稱在3月份的時候，當政府公布有關的防疫檢疫安排，例如從中國以外的其他地方來港時的檢疫安排，從政策上希望所有政策都能夠減低有關人流，包括令已經在本地工作的外籍傭工不需要在續約之間返回自己家鄉，然後回來香港，因為這會增加本港防疫檢疫工作的需要。

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羅致光指出如果外傭的合約可以延長，會盡量幫助他們，或者他們的合約已經停止，亦會給予更長時間讓他們留在香港，讓他可以找到工作，找到一個可能有需要聘請外傭的僱主，這也可以幫助因為受制於疫情而無法聘請外傭的僱主。

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他指出任何措施幫助外傭或者僱主，若有一個間接效果導致人流增加，從防疫和檢疫角度來說是不利的，所以從政策上仍然要守住我們的基本原則，就是當僱主需要聘用外籍員工從外地來香港，不論是菲律賓也好或者從其他地方也好，責任仍然在僱主身上，他強調需要守住檢疫工作：

我希望大家僱主盡量利用現時我們放鬆了有關外傭留港安排的政策，不需要在外地增聘傭工來港。這是我們最希望可以從政策做到守住防疫檢疫的關。

他指出政府也會盡量幫助中介公司和僱主，包括透過提供更多資訊，包括有甚麼酒店提供定額的14天檢疫套餐讓僱主提供予外傭，但任何政府行為直接或間接鼓勵人流的話，便會與我們防疫檢疫的政策不相符。

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責任編輯：伍瑋瑋