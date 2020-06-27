【碳排放】香港人均碳排放量減少　黃錦星：香港減碳持續進步

▲ 本港人均碳放量有減少情況。（資料圖片）

環境保護署今日（27日）公布2018年香港溫室氣體排放清單，去年本港的溫室氣體排放總量為4,060萬公噸二氧化碳當量。相較2017年，人口升幅約為0.8%，同期溫室氣體排放總量升幅則約為0.5%，後者升幅低於前者。

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人均溫室氣體排放量約為5.4公噸，比2017年下降約0.1公噸；與2014年約為6.2公噸的峰位相比，已減約0.8公噸。環保署指出碳強度是每港元本地生產總值0.015千克二氧化碳當量，與2017年相若；相較2005年的基年數值，已下降35.7%。

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而發電仍是本地溫室氣體的主要排放源，佔整體排放量的65.6%。其他主要排放源為運輸界別（18.1%）及廢物處理（7.4%）。

環境局局長黃錦星在社交平台表示，香港減碳，持續進步，對於環保署公布年度最新「香港碳排放清單」。2018年香港人均溫室氣體排放量約為5.4公噸，比2017年再下降約0.1公噸；與2014年人均約為6.2公噸的高峰 相比，5年間已減約0.8公噸。

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他表示預計2030年邁向3.3至3.8公噸，指早前政府已邀請「可持續發展委員會」就香港長遠減碳策略進行公眾參與，邁向2050年減碳籌劃。委員會正分析意見，稍後將提交建議予政府。

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責任編輯：伍瑋瑋