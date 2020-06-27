【新冠肺炎】不滿母子排隊企太近　六旬婦除口罩狂咳致1歲男嬰發燒

▲ 不滿母子排隊企太近，六旬婦除口罩狂咳致1歲男嬰發燒。

新冠肺炎疫情全球大流行，民眾防疫意識有所提高，惟美國加州聖荷西一名六旬婦人，在餐飲排隊購買食物時，疑不滿後面的母子無保持社交距離，站得太近，竟向坐在嬰兒車上的1歲男嬰狂咳，導致男嬰事後出現發燒症狀。

綜合外媒報道，事發於本月12日，一名女子推著嬰兒車在當地一間自助雪糕店排隊，期間站在她前面一名年約60年婦人，指摘該名媽媽沒有保持適當社交距離，雙方發生爭執，該名婦人竟突然脫下口罩，並靠近嬰兒車，向車內的1歲男嬰面部狂咳2、3次。

從店內閉路電視所見，男嬰母親見狀大驚，立即拉起嬰兒車的雨篷遮擋。涉事婦女隨即離開。

男嬰的媽媽稱，事件或涉及種族歧視，自己為西班牙裔，因該名白人婦人與前方的顧客亦站得很近，但並無出言指責其他人，認為對方故意針對自己，

她是故意對著我兒子的臉咳嗽。

男嬰的媽媽又稱，兒子事後輕微發燒，目前暫無大礙，擔心兒子染上新冠肺炎，期望兒子健康無事。

目前涉事婦人正被警方通緝，聖荷西奧克格羅夫學區（Oak Grove School District）日前發表聲明，確定日前故意向嬰兒咳嗽的婦人，是該學區的其中一名員工。

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責任編輯：羅嘉欣