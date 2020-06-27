【開心速遞】龔水戀疑再起暗湧　新CP鄧永健趙希洛戀情突破全靠張景淳【有片】

▲ 趙希洛與鄧永健組新CP。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》最新一對CP因誤會而誕生，昨晚劇情講到IT狗Ivan（鄧永健飾）與大小姐秘書May（趙希洛飾）扮拍拖，二人不忌諱地在公司食飯，令同事們都信以為真。

▲ May很喜歡Ivan送出的心意卡。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

Ivan參考龔燁式的浪漫

其實在Ivan的心底裏是真心喜歡May，故他先後送上花及公仔等禮物表心意，又在她面前表演魔術，不過無知的May就不太欣賞。之後，Ivan打算向KC（歐瑞偉飾）請教如何追女仔，豈料輾轉下問了龔燁（張景淳飾）。

最後，Ivan參考舊電影橋段向May送贈心意卡，May大為歡喜，更以為真的找到了合適的人。但原來整個心意都是出自龔燁，而龔燁懂得以電影橋段追女仔都是因為當年與May拍拖時May教他的。

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▲ 二人感情有進展。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

▲ Ivan用龔燁的方式追女仔。（Instagram圖片）

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龔水戀再受考驗？

May當初加入接龍集團做秘書，是為了回港發展時找回舊情人龔燁，殊不知他已有新戀人，May亦因此隱瞞對他的情感，與龔燁及熊若水（呂慧儀飾）保持好友關係。今次她接受了Ivan的好意，但卻想起與龔燁的種種往事，令劇迷都猜測四人關係會否再有變化。

▲ May仍然喜歡龔燁。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

劇迷大讚新CP劇情好睇，趙希洛也在社交平台再次感謝觀眾對劇集的支持。不過，就有不少龔水CP擔心已「訂婚」的龔水感情會再有考驗，全因May的內心仍放不下戀情，祈求編劇可以放過一雙戀人，並叫Ivan快把無知May追到手！

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