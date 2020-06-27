【無品鄰居】大埔高層住客將鮮魚沖落馬桶造成阻塞　連累低層單位異味污水倒灌客廳

▲ 極品住客鮮魚沖落馬桶，連累低層單位污水倒灌客廳。

異物會引起水渠淤塞，因此不應將垃圾扔入馬桶沖走！日前就有區議員接到投訴有污水倒灌入單位，經檢查後才發現「元兇」為一條魚，懷疑有住客將鮮魚沖至污水渠造成阻塞，非常誇張！

馬桶沖魚致污水倒灌

大埔運頭塘區議員黃兆健於facebook發文，表示25日晚上辦事處接到運頭塘邨運臨樓低層住戶的投訴，指有污水倒灌問題。屋主表示有異味的污水經戶外平台湧到單位內，令到木地板、傢俬等設備受損。

水喉師傅到場後先檢查平台水管，發現有淤塞情況。經管業處維修相關喉管後，於污水喉內發現1至2條鮮魚殘骸，懷疑有高層住戶將新鮮魚經馬桶沖至污水渠內，造成阻塞並導致污水倒灌。由黃兆健上載的照片可見，打開大廈外渠蓋後地上放有鮮魚殘骸，懷疑有住客將整個魚頭沖走。

▲ 污水喉內發現鮮魚殘骸。（圖片來源：黃兆健Facebook）

他表示會促請有關當局加緊檢查污水喉管，並會提醒居民切勿將異物沖到馬桶。他又透露類似情況並非首次，幾個月前亦有一個單位出現水管淤塞污水倒灌問題，最終在喉管中發現尿片、衛生巾等異物。

網民試過「遍地黃金」

有網民於帖文留言，笑指是「屎坑放生，佛心」，又搞笑地問會否是魚太新鮮自己跳水。有人感嘆香港人要像台灣或日本人一樣自律，才不會出現這些畫面。亦有網民曾經歷過同樣事件，全因有住戶裝修，2塊璃磚塞著屎渠，最終全屋遍地黃金，「非常恐怖」，直至現時仍留有陰影。

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責任編輯：王俊賢