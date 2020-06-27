【新冠肺炎】新增一宗輸入確診個案　患者菲律賓返港

本港今日（27日）沒有新增本地個案，不過衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計1,198宗（包括1 197宗確診個案和一宗疑似個案）。

【新冠肺炎】本港今日沒有本地感染病例 連續14日本地「零確診」

今日公布的新增個案涉及一名39歲女子，她在去年12月23日至今年6月26日身處菲律賓，一直沒有出現任何徵狀，由亞洲國際博覽館送院，在瑪嘉烈醫院接受治療，衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

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中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。衞生防護中心發言人說鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋