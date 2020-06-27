【拯救生命】孕婦街上突陣痛穿羊水　暖男路人化身助產士接生：盼孩子努力活下去

▲ 暖男路人化身助產士，為孕婦接生。

一個舉手之勞隨時可以拯救生命。泰國一名孕婦近日就突然在街上穿羊水，等不及車子送往醫院，孩子就急著出生，慶幸有一名勇敢的男士化身助產士，在路邊協助接生，讓孩子平安地誕生。

據泰國媒體報道，事發於6月24日，泰國一名孕婦和她的女兒坐在路邊，孕婦的表情相當痛苦，原來她已經穿了羊水，趕不及等車子去醫院。這時一名路過的男子Manha Sup Nuy見狀，前來協助接生，雖然環境不太適合生產，但他都盡力嘗試，最後孕婦終成功將孩子生下來，Manha就把自己的衣服脫下來包裹著嬰兒，等待醫院救援來到。

▲ 男子用自己的衣服包裹孩子。（facebook圖片）

協助接生母子平安

當時因無法剪斷臍帶，而孩子出生後沒有哭，令Manha一度很擔憂，慶幸在他搖了孩子一會後，孩子終於哭起來。這時媽媽明顯筋疲力盡，一直喘著氣，但生產期間仍一邊擁著年約5、6歲的大女，大女看到媽媽流血，就哭著大叫，「媽媽，不要緊，我愛你媽媽。」

醫院的救護車到達後，緊急將兩母子送院，經檢查後所幸沒有大礙，而Manha也被大讚是「勇敢的男人」。Manha事後亦於facebook發表感言，感謝讚賞他的人，

我已經盡力做到最好，這個新生命令我大開眼界，你（孩子）要努力活下去啊！

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責任編輯：王明芳