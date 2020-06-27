港台不製作七一升旗禮及酒會　仍負責分發訊號

下周三為七一回歸紀念日，屆時將會有官方升旗儀式暨慶祝酒會活動，今年將會改由電視廣播有限公司製作，以非慣常負責製作的香港電台。

政府發言人表示，今年是《基本法》推行30周年，公民教育委員會聯同香港青年聯會（青聯），將製作及推行一系列節目和活動推廣《基本法》，其中包括在7月1日舉行的官方升旗儀式暨慶祝酒會活動。

發言人續指，電視廣播有限公司是青聯聘用的節目製作承辦商，協助提供場地佈置、節目製作和轉播等服務，民政事務總署在本月5日通知相關部門及機構出席籌備會議時，同步通知港台有關安排。

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，政府過往會在1個月前邀請製作七一升旗禮及酒會儀式，但今年未獲邀請，不過會如常負責，分發訊號予本地電視台及政府新聞處。

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責任編輯：陳宛彤