  • 31°C
香港時間 : 2020627日 (六) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港台不製作七一升旗禮及酒會　仍負責分發訊號

政治 16:47 2020/06/27

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

下周三為七一回歸紀念日，屆時將會有官方升旗儀式暨慶祝酒會活動，今年將會改由電視廣播有限公司製作，以非慣常負責製作的香港電台。

政府發言人表示，今年是《基本法》推行30周年，公民教育委員會聯同香港青年聯會（青聯），將製作及推行一系列節目和活動推廣《基本法》，其中包括在7月1日舉行的官方升旗儀式暨慶祝酒會活動。

發言人續指，電視廣播有限公司是青聯聘用的節目製作承辦商，協助提供場地佈置、節目製作和轉播等服務，民政事務總署在本月5日通知相關部門及機構出席籌備會議時，同步通知港台有關安排。

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，政府過往會在1個月前邀請製作七一升旗禮及酒會儀式，但今年未獲邀請，不過會如常負責，分發訊號予本地電視台及政府新聞處。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤

相關文章

梁家榮：港台會配合政府專責小組　暫未感壓力被要求離開港台
12:55 2020/05/29
梁家榮：港台會配合政府專責小組　暫未感壓力被要求離開港台
署理副廣播處長陳敏娟突請辭　狄志遠：看不到是政治壓力
12:34 2020/06/12
署理副廣播處長陳敏娟突請辭　狄志遠：看不到是政治壓力
香港電台：慎防冒認港台電郵　已報警處理
17:25 2020/06/16
香港電台：慎防冒認港台電郵　已報警處理
港台第三台播英語歌曲含粗俗用語　通訊事務管理局發警告敦促遵守守則
17:08 2020/06/23
港台第三台播英語歌曲含粗俗用語　通訊事務管理局發警告敦促遵守守則
香港電台 七一回歸

最高瀏覽

【喜劇之王】黃一山爆星爺再按豪宅玄機　揭周星馳身家厚拍《逃學威龍》已掃物業
11:36 2020/06/26
【喜劇之王】黃一山爆星爺再按豪宅玄機　揭周星馳身家厚拍《逃學威龍》已掃物業
【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯　第17名兒子何猷邦身份曝光
今日 10:31
【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯　第17名兒子何猷邦身份曝光
【蠱惑檔主】厚德街市檔主出蠱惑招渾水摸魚　師奶付足錢被指不夠數丈夫一招拆穿詭計
13:49 2020/06/26
【蠱惑檔主】厚德街市檔主出蠱惑招渾水摸魚　師奶付足錢被指不夠數丈夫一招拆穿詭計