【家庭悲劇】 18歲少女4年間和3男生3胎　驗DNA揭 「大兒子是繼父骨肉」

▲ 18歲少女4年間和3男生3胎，驗DNA揭 「大兒子是繼父骨肉」。

新加坡發生一宗家庭悲劇。一名年僅18歲少女，自13歲時遭繼父性侵，母親選擇啞忍，該名少女4年間分別與3名男人誕下3個孩子，母親怒斥女兒「到處拈花惹草」，少女稱「是繼父讓我變成這樣的」，並經DNA比對，少女生下的大兒子，親生父親就是繼父。涉事繼父被判囚26年有期徒刑。

綜合《馬來西亞東方日報》等外媒報道，現年52歲繼父前日（25日）被法庭上承認三項強姦罪，另6項罪名交由法官一併考慮後，被判囚26年。

庭上揭露，繼父於2013年1月至8月犯案，該名女生上完健康教育課，回家詢問繼父「性愛」是甚麼，遭到繼父帶入房性侵，之後更多次用手機拍攝不雅影片和照片。少女之後結交男友一個月後，發現自己懷孕，繼父試圖想要讓少女流產不果，翌年4月誕下兒子，當時年僅14歲。

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警方接獲醫院通報後介入調查，在繼父誘導下，少女不想破壞父母間感情，選擇隱瞞，謊稱是和男友發生性行為所致。而少女的母親事後知道實情，亦選擇啞忍，隱瞞丈夫的惡行。

直到2018年，少女去醫院產檢時，被當地的兒童福利官詢問第一個孩子的生父時，經多次勸說，才坦承是繼父，經警方安排的DNA比對，證實少女所言是事實。

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責任編輯：王明芳