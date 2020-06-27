警方於西貢檢獲大約8公斤沉香木　約值60多萬港元

▲ 警方於西貢發現大約8公斤沉香木，約值60多萬港元。（警方Facebook截圖）

警方今日（27日）表示近月西貢及清水灣村屋爆竊案有上升趨勢，故在在區內展開反爆竊行動，加派衝鋒隊及警犬隊在各爆竊黑點高調巡邏，昨日亦尋求政府飛行服務隊協助，派直升機高空觀察叢林有沒有賊人窩藏的地方，最後在西貢發現大約8公斤沉香木，約值60多萬港元，懷疑與相思灣路附近一宗砍伐沉香木案件有關，暫時無人被捕。

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將軍澳警區特遣隊主管高級督察劉嘉城向傳媒簡報案情時指，由於區內鄉村爆竊案有所上升，所以聯同西貢警區進行反爆竊行動，包括進行反爆竊巡邏以打擊相關案件。他表示，昨日於政府飛行服務隊協助下，於清水灣路與相思灣路附近，找到一處懷疑是非法入境者到港為砍伐沉香木而搭建藏身地點，大約6米乘10米，並有石油氣罐及吃過的即食麵等，相信已運作一段時間，但於現場通宵潛伏仍未有發現，相信賊人已逃去。案件交由將軍澳刑事調查人員調查。

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而在昨日下午（26日），在政府飛行服務隊人員協助下，警方在清水灣蕉窩一帶山上一處隱蔽叢林中，發現一個疑似非法入境者匿藏地點，檢獲一批名貴沉香木，衣物及煮食工具等。

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▲ （警方Facebook截圖）

警方呼籲行山人士或村民，發現可疑人士立即報警求助，村民亦應鎖好門窗，及避免將大量現金放於家中，並不時檢討保安設施，例如加設閉路電視，以加強阻嚇作用並協助警方搜證。

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責任編輯：伍瑋瑋