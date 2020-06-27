【新冠肺炎】再有4名患者康復出院　另有一名75歲女病人情況危殆

▲ 本港累計已有至1,095名確診或疑似病人康復出院。（陳靜儀攝）

本港今日沒有新增本地感染個案，不過有一宗輸入確診個案。醫管局指出，截至今日（27日）中午十二時，過去24小時有4名確診2019冠狀病毒病的病人出院（第1071, 1085, 1105和1111宗個案），至今共有1,095名確診或疑似病人康復出院。

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現時公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1,170張負壓病床，現時共有95名確診病人分別於9間醫院留醫，其中一人情況危殆（第595宗個案），是一名75歲女患者，曾到訪美國及加拿大，其餘94人情況穩定。

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醫管局表示會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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責任編輯：伍瑋瑋

