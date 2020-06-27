【寵物轉世】與離世寵物刺蝟約定做父女　女兒出生後爸爸憑記號認出：謝謝你回來

▲ 爸爸憑屁股胎記認出女兒是寵物刺蝟的轉世。

對於主人來說，寵物是自己的親人、甚至子女，當寵物離世，有主人就盼望牠們能換過方式再回來自己身邊。台灣一名新手爸爸就分享，早年飼養的小刺蝟於去年離世，不久太太就懷孕，而近日其女兒出生後，發現有與小刺蝟一樣的胎記，令他大為感動，深信小刺蝟回來找他。

▲ 爸爸很疼愛刺蝟阿滴。（facebook圖片）

新手爸爸在facebook群組「靈異公社」發帖稱，自己在2017年10月飼養了一隻小刺蝟阿滴，然而相伴不夠2年，阿滴就在去年8月離世。他當時把阿滴埋在土裡，並叮嚀牠，

你要再投胎給我當小孩，我們以你被燙到的地方當相認。

▲ 女兒精靈可愛。（facebook圖片）

憑胎記相認

他提及的相認記號，是阿滴靠近屁股右邊的刺被保溫燈燙到的痕跡。在阿滴離世後1個月，太太就懷孕，當時他很開心，一直在想會否是阿滴回來。經過了39周5日，太太近日終誕下女兒，他發現女兒的屁股有一樣的胎記，令他心裡又開心又感動，

阿滴真的回來了，謝謝你還願意當我小孩。

新手爸爸興奮地上載了女兒的照片，只見她在保溫箱內非常精靈有神，不過由於拍照時女兒的屁股沾了便便，不方便分享胎記照片。

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責任編輯：王明芳